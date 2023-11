El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, apuesta por "repensar" el mapa sanitario con el objetivo de atender "con equidad" en las áreas "más al extrarradio" de la Comunitat Valenciana, en las zonas de difícil cobertura. "Estamos estudiando medidas que puedan mejorar, de una vez por todas, la atención en igualdad de condiciones sanitarias en todos los territorios", ha sostenido.

Así se ha manifestado este lunes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, antes de participar en el Foro de Municipalismo del Club Información, al ser preguntado por una posible reducción de los departamentos de salud.

Al respecto, Mazón ha defendido que el sistema anterior no funcionaba y "ha dejado listas de espera y una atención primaria con falta de atención". En este sentido, ha apostado por "repensar" el mapa sanitario porque "lo importante es la equidad en la atención asistencial".

Además, ha enfatizado que las medidas deben ayudar a "mejorar la eficacia". "Sobre todo, que nos ayuden de una vez por todas a poder cubrir las áreas de difícil cobertura, las áreas más al extrarradio de la Comunitat Valenciana", ha añadido.

"Estamos analizando medidas que puedan mejorar la eficacia para cubrir plazas, porque todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana merecen la misma atención, vivan donde vivan. Y esto no ha ocurrido en los últimos años", ha aseverado Mazón.

En cuanto a las áreas de difícil cobertura, ha mencionado la Vega Baja, el Medio y Alto Vinalopó, Vall d'Ebo y Vall de Laguart, en la provincia de Alicante; Requena y el Rincón de Ademuz, en Valencia, y Vinaròs, en Castellón.

Incentivos a la permanencia

"Estas son zonas que no pueden permitir estar con una menor calidad asistencial ni un día más. Vamos a hablar de incentivos, de incentivos a la permanencia, incentivos económicos, vamos a hablar de mapa sanitario, vamos a hablar de refuerzo y de un plan de verdad de un refuerzo de las zonas de más difícil cobertura, porque yo no duermo tranquilo pensando en que hay valencianos, castellonenses o alicantinos que no tienen el mismo trato", ha insistido.

En la misma línea, ha apuntado que se trata de un sistema que se ha generado y ha enfatizado que "no puede seguir así ni un minuto más", al tiempo que ha avanzado que "en breve habrá novedades".