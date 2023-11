La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, replica las críticas de Compromís por el plan Edificant que "ni siquiera en la oposición es capaz de planificar centros educativos para la Comunitat de forma adecuada". "Solo cubrieron las necesidades de ayuntamientos afines y dejaron desatendida la inmensa totalidad de las necesidades educativas de la Comunitat Valenciana. No construyeron el 80% de los compromisos adquiridos. Es vergonzoso que ahora se atrevan a dar lecciones de nada", recalca sobre la anterior etapa de la coalición al frente de la Conselleria de Educación.

En un comunicado, Gascó reacciona así a las críticas realizadas este lunes por el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y el diputado Gerard Fullana, quienes han denunciado que el Consell ha iniciado el procedimiento para anular obras de colegios en 12 municipios de la Comunitat Valenciana.

Se trata de 15 centros que el Botànic adjudicó en funciones (es decir, tras haber perdido las elecciones) y que el PP consideró como un "último trato de favor" para municipios de su mismo color político. Por esto, la actual Conselleria dirigida por el popular José Antonio Rovira ha decidido suprimir su licitación y de hecho investigará si la exconsellera Raquel Tamarit tenía las competencias para adjudicar esas obras, ya que entonces estaba en funciones.

En total es una inversión de 63 millones de euros, aunque Fullana defiende que la mayor va destinada a un municipio con un Gobierno del PP (Benicarló, 19 millones), con lo que trata de rebatir el argumento de Rovira.

Más allá de esto, lo que denuncia Compromís es que el Consell pretende "desmantelar" el Plan Edificant para la construcción de infraestructuras educativas por dos vías. La primera, a través de un "recorte" de 121 millones de euros en el presupuesto para este plan, y la segunda, a través de una modificación legislativa que permitirá al responsable de conselleria "revocar o suprimir las obras de construcción de centros educativos por razones de interés público".

"Extralimitada en funciones"

En cambio, la diputada 'popular' denuncia que la exconsellera Raquel Tamarit (Compromís), "parece que extralimitándose en sus funciones, hizo más en sus últimos 15 días que en toda su etapa de consellera para favorecer a ayuntamientos afines": "Tamarit, estando en funciones, firmó 15 obras en 12 municipios, algunas de ellas que llevaban esperando desde 2018, gobernados seis por el PSPV y cinco por Compromís, comprometiendo 65,5 millones sin estar habilitada para ello".

Además, recuerda que el conseller José Antonio Rovira (PP) anunció en Les Corts que Educación estudia, a través de un expediente de declaración de lesividad que "puede acabar en los tribunales", la decisión de Tamarit al estar en funciones. "La gestión de Compromís y PSPV en la Conselleria durante 8 años es de suspenso total (...) Compromís no tolera que este Consell vaya a acabar con el amiguismo ideológico en la construcción de colegios. Ahora el criterio se va a regir por las necesidades educativas de cada municipio", asevera.

Como balance, según Gascó, "desde 2018 hasta 2023 tan solo ejecutaron un 23% del total presupuestado en el plan Edificant": "De un total de 1.639 millones de euros presupuestados solo ejecutaron 377 millones. Puig y Compromís hicieron una nefasta gestión en la construcción de centros escolares y no están para venir a dar lecciones. Quienes presupuestaban, pero no ejecutaban deberían ser más prudentes y más cautos en sus críticas infundadas".

Fullana, por su parte, defiende que esta no se trata de "una inversión al uso, sino que se delegan 1.600 millones de euros a los ayuntamientos y nunca sabes cuándo va a empezar uno las obras, con lo que es necesario tener ese presupuesto disponible. Si no lo estuviera, las obras se retrasarían hasta el año siguiente con la aprobación de los nuevos presupuestos", explica el diputado de Compromís.

Además, el portavoz del partido ha remarcado que, una vez adjudicadas la mayoría de las obras, la ejecución presupuestaria debería ir subiendo año a año. "Si no se mantiene la inversión presupuestaria se van a retrasar muchos centros, y los millones que se recorten ahora deberán invertirse el año que viene, con el perjuicio de que los centros que los necesiten quedarán parados como mínimo un curso", apunta Fullana.

"Todos sabemos que la planificación del Botànic era papel mojado. Esas obras de las que hablan Baldoví y Fullana son un brindis al sol -insiste-. Se comprometieron a hacer centros educativos que jamás vieron la luz. Jamás pensaron en ejecutarlas y jamás las llevaron a cabo. Incumplieron el 80% de lo que prometieron y esto es un hecho demostrable. Compromís siempre ha sido el gobierno de la pancarta. Planificaron y prometieron pero jamás ejecutaron. Tienen centros educativos con anualidades hasta 2028, pero que no han visto ni una piedra. Solo promesas y papeles y ahora tendrá que construirlo el PP".

Frente a ello, la diputada del PP afirma que el Consell ha elaborado "un presupuesto realista mientras que el Botànic presupuesta, pero no lo gastaba". "No toleramos ni admitimos ninguna lección de los que no han sabido administrar y de los que han sido el gobierno que menos centros ha construido de la historia de la democracia valenciana", remata.