La carta de Carlos Mazón a los grupos parlamentarios decía en el encabezado "Estimado, president", dirigiéndose directamente a Ximo Puig; sin embargo, quienes han recogido la petición y asumido las funciones son Rebeca Torró y Arcadi España. La síndica y el síndic adjunto del PSPV serán quienes acudan por parte de los socialistas a la reunión convocada el miércoles por el jefe del Consell para aunar un "frente común" por la agenda valenciana.

Según ha explicado Torró antes de la reunión de la dirección del grupo parlamentario, será ella y España quienes representen a su formación en el encuentro con el 'president' de la Generalitat. Torró ha explicado que en el resto de grupos se ha convocado a los síndics, Joan Baldoví en el caso de Compromís (que no ha confirmado asistencia) y Ana Vega de Vox, y que así lo harán también los socialistas. "Entiendo que se haya dirigido la carta [a Puig] como secretario general, pero los pactos se centran en el ámbito parlamentario", ha indicado.

También Puig ha confirmado a Mazón por la misma vía epistolar que será la portavoz parlamentaria la que acuda al encuentro y no él debido a que, como senador, se encontrará en "la apertura solemne de la XV legislatura de las Cortes Generales". "En todo caso, quedo a su disposición para lo que considere, siempre desde la exigencia de respeto democrático, de palabra y de hecho; sin dar cobertura a quienes erosionan la libertad, la diversidad y la convivencia y sense abdicar las responsabilidades plenas que comporta el autogobierno", agrega en la misiva.

La reunión tiene como principal cometido lograr unos "grandes pactos autonómicos" a los que Mazón apeló durante el pleno específico sobre la amnistía la semana pasada. Financiación autonómica, mesa del agua, ampliación del Puerto de Valencia, Presupuestos Generales del Estado, renovación de los órganos estatutarios, derecho civil valenciano y sector cerámico son los puntos que se pondrán encima de la mesa a los que el jefe del Consell ha indicado que se añadirá la violencia de género.

Los socialistas, además de los pactos "en competencias estatales" que propone Mazón, quieren incorporar cuestiones como el valenciano, la defensa de la cultura o la "convivencia". "Los pactos han de ir dirigidos tanto hacia fuera como hacia dentro, sería irreal abordar solo asuntos que son competencia del Gobierno central", explica Puig en la carta de respuesta a Mazón. Entre ellos, cita también la "pérdida de calidad democrática" o la "urgencia de un pacto por la energía y la reindustrialización".

Sin embargo, un asunto distorsiona la cita. "Cualquier escenario proclive al diálogo y el acuerdo exige, como condición primera, el respeto", señala el expresident en la carta dirigida a Mazón. En este sentido, lamenta que "uno de los partidos del gobierno de la Generalitat está alentando y participando en los ataques y el hostigamiento a las sedes socailistas", que en sede parlamentaria "se han lanzado acusaciones gravísimas como decirnos filoterroristas" y "se nos han puesto en el blanco de dianas como en los tiempos totalitarios".

Por ello, Puig le reclama a Mazón que "como president de la Generalitat, no continuara dando cobertura práctica a unos hechos gravísimos que están socavando el respeto democrático". "Me gustaría encontrar una actitud valiente ante estos hechos, no solo en la palabra, y que en ningún caso diera apoyo político (por acción o por omisión) a estos comportamientos", ha añadido. Esta es la "línea roja" ante la que Torró ha reclamado a Mazón que actúe más allá de condenarlos. "Necesitamos que les ponga freno", ha pedido la síndica.

"Ir por delante"

Más allá de la tensión que existe de fondo entre el PPCV y el PSPV, algo que también es extrapolable de la situación estatal, Torró ha explicado que los del puño y la rosa acudirán "con la mano tendida" al encuentro aunque "con líneas rojas". "Es fundamental que Vox cambie, la ultraderecha no pone facilidades", ha indicado. Es precisamente esta unión del PP con Vox la que complica un acuerdo amplio de todas las formaciones, en palabras de la propia síndica socialista.

"Estamos a años luz de la ultraderecha cuando hablamos de la violencia de género, la cultura o el valenciano", ha insistido la portavoz socialista quien ha lamentado, por ejemplo, en temas como la violencia machista, que Mazón se haya "sentado con un maltratador para negociar" (en referencia a Carlos Flores Juberías, candidato de Vox el 28M) y haya "aceptado eliminar la nomenclatura violencia machista" de los discursos del Consell. "No sólo queremos que lo anuncie [el pacto], sino que le exija a sus socios que lo cumplan", ha añadido.

A ello, además, se añade la defensa de la agenda valenciana de la que los socialistas han destacado la importancia de lograr "unidad" entre los partidos. No obstante, ha reivindicado que su formación ha ido "por delante" con el informe que le presentarán a cada ministerio con las peticiones de la agenda valenciana. "No vamos a perder ni un minuto", ha indicado Torró quien ha insistido en la "mano tendida" aunque admitiendo que será "difícil" llegar acuerdos si Vox, en contra de la violencia machista o condonar la deuda, está en la ecuación.