Abogacía de la Generalitat ve «nulo» el acuerdo de las 35 horas del Botànic

Un informe de la Abogacía de la Generalitat dice que el acuerdo de jornada de 35 horas ratificado el pasado 8 de marzo entre el Botànic y la mayoría de sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad es «nulo» al no haber consignación presupuestaria.

Así lo revelaba ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una entrevista con Efe, en la que afirmaba que desde el primer momento tuvo «claro que era un acuerdo a revaluar porque entendía que no era de 35 horas real, sino de reducción de jornadas», y recuerda que estipulaba una reducción paulatina de once jornadas laborales de 2023 a 2025.

Según Gómez, ante «la duda de si era nulo o no porque no había consignación presupuestaria, se llevó a la Abogacía de la Generalitat», que en un informe fechado el pasado viernes, 24 de noviembre, dice que «es nulo porque no hay consignación presupuestaria».

En concreto, el informe jurídico de la Abogacía para incorporar la jornada de trabajo semanal de 35 horas señala que «lo negociado en la Mesa Sectorial del 8 de marzo de 2023 adolecería de un vicio determinante de su nulidad de pleno derecho en aplicación del artículo 26. b) de la Ley 1/2015, de la Generalitat, en relación con el 28.9 de la ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2023».

«Estamos ante un ‘pacto’ o ‘acuerdo ratificado’ adoptado sin haber solicitado -como debería haberse hecho- el informe previo y favorable de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe», añade Abogacía.

Gómez, que insiste en que ha ofrecido una jornada «real» de 35 horas, tuvo ayer una concentración de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CC OO, UGT, CSIF e Intersindical Valenciana), que reclaman el cumplimiento de lo pactado por el anterior conseller, Miguel Mínguez. Anuncian, además, que se continuará con más movilizaciones, la siguiente el 19 de diciembre ante el Palau.