El síndic de Compromís, Joan Baldoví, no acudirá a la reunión a la que le ha convocado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para abordar la oferta de grandes pactos sobre la agenda valenciana por considerar que no se puede llegar a acuerdos si no se rectifica la "deriva del Consell y de la mayoría parlamentaria".

Así lo precisa el portavoz valencianista en una carta remitida a la presidencia en la que aunque "reafirma" su intención y la de todo el grupo parlamentario de participar en "cualquier iniciativa que quiera mejroar la vida de los valencianos y valencianas", detalla que para poder considerar que este "es un objetivo compartido", se tendrán que concretar "acciones que rectifiquen la deriva del Consell y de la mayoría parlamentaria que da apoyo en las Corts".

En Compromís coinciden en el valor del acuerdo entre diferentes, pero matizan que "no se puede confundir el diálogo con el monólogo ni el acuerdo con la imposición". "Conceptos tan nobles y positivos como el diálogo o el acuerdo no pueden ser usados como excusa para propiciar fotos sin contenido, sino que tienen que ser prácticas constantes de un gobierno y de una mayoría parlamentaria en su día a día. Dedo de otro modo: las palabras tienen que ir acompañadas de hechos que los dan credibilidad".

El portavoz valencianista critica que no haya una postura "unificada" del Consell sobre la condonación de la deuda y considera que lo que se plantea no es "un diálogo institucional en nombre de la Generalitat" sino entre partidos políticos, por lo que cree Baldoví que para eso está el parlamento valenciano o la Plataforma per un Finançament Just.

"No es coherente hablar de diálogo y acuerdo sobre renovación de órganos mientras grupos parlamentarios que dan apoyo al Consell tramitan una modificación de la ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que les permitirá imponen a sus candidatos eliminando la garantía de las mayorías reforzadas que estipula la ley actual", señalan en la carta. "Cambiar las reglas el juego y abrir la puerta a la imposición de candidaturas no es una invitación al diálogo", señalan.

"Degradación democrática"

Asimismo, los valencianistas afean a Mazón, en una carta firmada por su portavoz que la Comunitat Valenciana se encuentra ante "una degradación democrática e institucional" con la "imposición de un protocolo que invisibiliza la condena a la violencia machista, la censura a instituciones culturales valencianas, los videos señalando a representantes legítimos valencianos o la presencia de miembros del Consell en el acoso a sedes de partidos políticos o incluso el insulto director de un conseller a un diputado de mi grupo parlamentario en una sesión de comisión sin una posterior disculpa", señala el síndic. Este último hecho refiere a una comisión en la que el conseller de Educación llamó al diputado de Compromís, Gerard Fullana "sinvergüenza".

"No es una sesión de trabajo seria, sino una escenificación para blanquear las acciones del Consell"

Por todo lo anterior, desde Compromís consideran que "no estamos siendo invitados a una sesión de trabajo serio y sistemático para buscar acuerdos" sino a "una escenificación para blanquear las acciones del Consell y de la mayoría que le da apoyo que va en contra, precisamente, del espíritu de diálogo y acuerdo", señalan.

Este miércoles, fecha en la que Mazón ha convocado a PSPV, Compromís y Vox, los valencianistas "seguiremos con nuestro trabajo en el parlamento valenciano, que debería ser el centro de la vida política y el escenario de acuerdo entre los grupos".

Propuestas a las Corts

En este sentido, una vez el Consell "acuerde una posición común sobre la agenda valenciana le pantearemos la posibilidad de comunicarlos a las Corts para poder debatir su contenido y acordar las propuestas de resolución que los grupos consideramos oportunas", dice Baldoví.

Asimismo, pide "una convocatoria urgente de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y la valoración de la deuda histórica con la asistencia de expertos para trabajar las oportunidades que abre la nueva situación política en el Estado".