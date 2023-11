El PSPV de la provincia de Valencia pondrá como líneas rojas al presupuesto de la Diputación de Valencia de 2024 el mantenimiento del fondo de cooperación municipal y el plan de inversiones así como el compromiso con las políticas contra la violencia machista y a favor de la memoria democrática.

Los socialistas, que son el partido con más alcaldías en la provincia, acudirán este miércoles "con espíritu constructivo" a la ronda de consultas que el presidente de la diputación ha abierto con los grupos políticos. Sin embargo, el portavoz, Carlos Fernández Bielsa, señala que el presupuesto que elabore el PP no puede "estar repleto de concesiones a los socios, Ens Uneix y Vox" (el gobierno está formado por el PP y Ens Uneix con los votos de Vox, que no forma parte del ejecutivo provincial) que "apenas tienen un puñado de alcaldías", porque todos los municipios y comarcas tienen necesidades. "El PP no puede generar distinciones entre valencianos de primera y de segunda", señala.

Por eso, los socialistas estarán "vigilantes" sobre el presupuesto de 2024 para que en ningún caso puedan concederse ayudas de forma subjetiva y discrecional por parte del gobierno de PP y Ens Uneix con apoyo de Vox". "Hemos visto que el presidente Mompó ha usado en numerosas visitas a pueblos la fórmula ‘la Diputación ayudará’ y sabemos que esa era la que utilizaba el PP en los tiempos donde imperaba el clientelismo", considera Bielsa.

Dudas sobre el fondo de cooperación

"Estamos viendo también como el presidente de la Generalitat sigue lanzando dudas sobre el fondo de cooperación pese a que los tribunales tumbaron el recurso del PP y cómo conceden espacio a la ultraderecha cuando consideran ideológica la Igualdad o cuando evitan usar términos como la violencia machista o cuando censuran la cultura", añade el portavoz socialista.

Además, cualquier cambio en el fondo de cooperación municipal, que según Bielsa, "llegó en los últimos años a los 80 millones además de los 145 millones del plan de inversiones del último bienio tendría un impacto directo sobre la gestión y los presupuestos de los ayuntamientos", advierte el portavoz del PSPV. Bielsa añade que el objetivo de los socialistas es "evitar que los ayuntamientos salgan perdiendo y que la diputación vuelva atrás respecto a los avances que supusieron las políticas desarrolladas en los últimos años con Toni Gaspar al frente de la diputación".

Consorcio de Bomberos

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia ha aceptado incluir en el presupuesto de 2024 a iniciativa del grupo socialista una serie de actuaciones que incluyen la creación de brigadas forestales de apoyo para la conservación y prevención de incendios en los espacios que tienen la catalogación de parques naturales, parajes naturales y reservas de la Biosfera de la provincia.

Los socialistas han votado a favor del presupuesto del consorcio de Bomberos después de que se hayan aceptado todas sus propuestas, según destaca el representante socialista y alcalde de Titaguas, Ramiro Rivera. También se acepta la creación de las brigadas forestales de apoyo, la institución asume el compromiso de un plan urgente de inversiones en los parques de Bomberos Voluntarios en los dos próximos años. Y también la ampliación del Plan de Actuaciones en infraestructuras existente para los parques de Bomberos Profesionales para que se actúe en el resto de los parques que no recoge el plan actual. Un compromiso que deberá realizarse en tres años.