"Mano tendida", "hablar de lo que nos une", apelaciones al diálogo, petición de "grandes pactos"... la política valenciana abona el terreno para la triple cita de mañana. El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha convocado a los grupos en las Corts para buscar acuerdos en agenda valenciana y "condicionar" al Gobierno central. "Hacer un lobby", dijo ayer en Alicante, incidiendo en su oferta a la izquierda para "hacer presión" en Madrid, ante lo que PSPV muestra disposición, pero admite "dificultad" por la presencia de Vox y Compromís medita el papel que tomará, si acudirá su síndic Joan Baldoví, un segundo espada o no irá nadie.

Mazón insistió ayer en la inauguración del Foro de Municipalismo organizado por el periódico Información en el mensaje conciliador que exhibió en el pleno específico sobre la amnistía en las Corts. En este propuso una "ronda de contactos" que se debería materializar mañana con cada uno de los tres grupos (además del PP) que conforman la cámara. Para ello, el jefe del Consell llamó ayer a “echarle más horas a lo que nos pueda unir que a lo que nos pueda separar" apuntando directamente a la agenda valenciana. "Creo que es el mensaje que tenemos que lanzar a la ciudadanía", remarcó.

Así, expresó su confianza en que tanto Compromís como, especialmente el PSPV, del que espera que asista "al más alto nivel" a la reunión, se avengan a alcanzar acuerdos. En este sentido, planteó la creación de un lobby para condicionar los Presupuestos Generales y que se incrementen las inversiones en la Comunitat Valenciana, especialmente en Alicante, y que también se refuerce la financiación para mejorar servicios como la sanidad. En el listado, asimismo, está la defensa del trasvase Tajo-Segura y que todos los partidos formen parte de la Mesa del Agua que se va a constituir a nivel autonómico.

Sin embargo, ese "más alto nivel" no será el que planteaba Mazón. El jefe del gobierno valenciano envió una carta al líder del PSPV, Ximo Puig, la semana pasada convocándole al encuentro igual que hizo con el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la de Vox, Ana Vega. Ayer, Puig contestó que no acudirá a la reunión porque en ese momento se encontrará en la apertura solemne de la XV legislatura en las Cortes Generales por su condición de senador y que le sustituirán Rebeca Torró y Arcadi España, síndica y síndic adjunto del Grupo Socialista.

La misiva del dirigente socialista no estaba destinada exclusivamente a justificar su ausencia y reemplazo. Puig pidió a Mazón abordar en el encuentro más asuntos además de aquellos de "competencia estatal". "Los pactos han de ir dirigidos tanto hacia fuera como hacia dentro, sería irreal abordar solo asuntos que son competencia del Gobierno central", explica Puig en la carta de respuesta a Mazón. Entre ellos, cita el "negacionismo institucional en violencia machista", la "censura cultural" y los "ataques al valenciano".

"Es fundamental que Vox cambie"

Sin embargo, un asunto distorsiona la cita entre los dos grandes partidos: la relación con Vox. "Uno de los partidos del gobierno de la Generalitat está alentando y participando en los ataques y el hostigamiento a las sedes socialistas", en sede parlamentaria "se han lanzado acusaciones gravísimas como decirnos filoterroristas" y "se nos han puesto en el blanco de dianas como en los tiempos totalitarios", describe Puig en su carta pidiéndole al dirigente del PPCV actuar.

"Me gustaría encontrar una actitud valiente ante estos hechos, no solo en la palabra, y que en ningún caso diera apoyo político (por acción o por omisión) a estos comportamientos", indica el líder de los socialistas valencianos. Esta es la "línea roja" ante la que Torró reclamó ayer a Mazón que actúe más allá de condenar los ataques a las sedes, algo que ya ha hecho. "Necesitamos que les ponga freno", pidió la síndica e interlocutora el próximo miércoles.

Torró explicó que los del puño y la rosa acudirán "con la mano tendida" al encuentro aunque "con líneas rojas que no vamos a traspasar". "Es fundamental que Vox cambie, la ultraderecha no pone facilidades", indicó. En este sentido, la síndica añadió que los socialistas están "a años luz de la ultraderecha cuando hablamos de la violencia de género, la cultura o el valenciano", temas que los del puño y la rosa quieren poner encima de la mesa y ante los que Mazón indica: "Si no sale bien esta ronda, al día siguiente lo volveré a intentar”.