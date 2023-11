La Sindicatura señala el abuso de contratos menores en la empresa de bomberos y también de encargos a Tragsa

La Sociedad Valenciana de Gestión Intregral de Servicios de Emergencias (Sgise) licitó durante 2022 como menores algunos contratos que superaban los umbrales máximos establecidos por ley. Así lo refleja la auditoría llevada a cabo por la Sindicatura de Comptes en materia de contratación y personal de la empresa pública de la Generalitat durante la última etapa del Botànic. Además, revela también el encargo a Tragsa "incorrectamente" para nutrir de personal la estructura administrativa de Sgise, "sin que dicho personal desempeñe funciones exclusivamente relacionadas con el encargo".

Incumplimiento de la normativa

El informe del órgano fiscalizador también señala que Sgise "no ha remitido información contractual alguna al síndic por lo que respecta a contratos menores como no menores, ni del ejercicio 2022 ni de anteriores, lo cual supone un incumplimiento de la normativa vigente". Entre las recomendaciones de la Sindicatura figuran la de que Sgise "no debe prolongar en exceso el encargo ordenado a Tragsa". En ese punto, se incide en que durante cuatro años y ocho meses, Sgise no ha adoptado los medios para asumir las competencias de bomberos forestales desarrolladas por Tragsa.

Reorganización y redimensionamiento

Para atajar todos esos problemas. Sindicatura aconseja una "reorganización y redimensionamiento suficiente del departamento de contratación, en el que es fundamental que se establezcan mecanismos de control interno". Y aunque admite las dificultades que puede tener para contratar, es muy claro en su percepción de que "nunca debe utilizar el encargo a Tragsa para cubrir sus déficits de personal en las distintas áreas administrativas de la sociedad".

El órgano fiscalizador del sector público autonómico revela que la empresa de emergencias cuenta con un informe de la Dirección General de Presupuestos que le autoriza para realizar un máximo de 80 contratos temporales anuales, aunque finalmente se formalizaron 167 altas derivadas de bolsas de empleo en 2022.