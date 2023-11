El rey Felipe VI reivindicó ayer durante la entrega de los XXXV Premios Jaume I la necesidad de "no desperdiciar ni un ápice de talento, con visión y apuestas de futuro potentes y sostenidas", entre ellas "el seguir fomentando las vocaciones científicas y empresariales en la adolescencia" y los premios para el talento joven. El monarca destacó que los Jaume I son "espejo y motor de talento, inspiración y motivación para nuestros jóvenes".

Felipe VI, que aplaudió instrumentos como la Alianza STEM (acrónimo en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) "que trata de impulsar que las niñas y las jóvenes se acerquen con confianza a las carreras científicas y tecnológicas", sostuvo que la inversión en I+D+i es "una prioridad", aunque pidió no caer "en la complacencia" y "seguir mejorando los incentivos a la innovación empresarial".

El rey, en valenciano

En su discurso, que comenzó en valenciano, Felipe VI señaló que los galardonados en los Jaume I son "actores principales en la modernización de España". Por ello, dijo que uno de los aspectos más importantes a la hora de medir "la relevancia de un país es su talento". Por lo tanto, insistió, "la verdadera riqueza de un país reside en su capacidad de convertir el conocimiento en soluciones que generen un progreso real y amplio que alcance al conjunto de la sociedad".

El rey agradeció a la Fundación Premios Rei Jaume I (FPRJI) sus "tres décadas y media fomentando la excelencia científica de una manera innovadora y emprendedora, al servicio del bienestar y el desarrollo humano". Una tarea que, insistió, "ha contribuido a crear una sociedad más consciente de los recursos que la ciencia necesita".

También hizo hincapié en "la progresiva modernización de nuestra economía, gracias a un mayor anclaje en la ciencia y la innovación, aunque todavía haya mucho margen de mejora". En este sentido añadió que "España está creando oportunidades para nuestros jóvenes en sectores estratégicos".

Tecnología valenciana en órbita

En esta línea, Felipe VI, puso de relieve "los importantes hitos científicos y tecnológicos que vamos alcanzando en España", entre los que citó uno "con germen en esta tierra valenciana, pues desde Elx habéis conseguido que España haga historia con el lanzamiento del Miura, que sitúa a nuestro país entre los 10 únicos del mundo capaces de diseñar y lanzar cohetes espaciales", dijo en alusión a la empresa tecnológica valenciana PLD Space.

Homenaje a Grisolía

El jefe del Consell, Carlos Mazón, rindió un sentido homenaje al fundador de los Jaume I, el científico Santiago Grisolía, fallecido en 2022. "Nuestra presencia aquí 35 años después dan cuenta del empuje del profesor Grisolía y su idea de crear estos premios que prestigian, a la vez, el nombre de esta tierra y el trabajo de quienes dedican su vida a darnos un mejor día de mañana", recalcó.

En una intervención llena de referencias a la unidad de España, Mazón dijo: "necesitamos más que nunca puentes que conecten, no piedras que amontonen desconfianzas". Así, abogó por crear "un entorno propicio a la innovación para generar más riqueza y prosperidad". "Esa prosperidad generosa que podrá ser la nuestra, la de la Comunitat, pero nunca será completa si no es también la de Murcia, la de Andalucía, la de Castilla-La Mancha, la de Aragón y Cataluña", insistió.

"Imprescindible caminar unidos"

Para el president, "la prosperidad no puede ser un cociente, con pérdidas y ganancias, porque no vale la pena ganar si eso no se traduce en un futuro más justo y más equitativo". Por ello, advirtió: "nunca renunciaremos a esa visión del desarrollo común".

Dirigiéndose a los premiados, Mazón aseveró: "Nuestra Comunitat, como vosotros, también busca esos puntos de unión, esas conexiones que siempre nos hacen más fuertes y que nunca debilitan. Con esa humildad, que es grandeza, de sentirse parte de España, ese proyecto común en el que caminar unidos es imprescindible".

"No podemos permitirnos levantar muros"

La alcaldesa de València, María José Catalá, destacó que el Cap i Casal quiere ser «no solo cuna de talento, sino también un hogar de ese talento que permita a nuestros jóvenes quedarse para desarrollar sus proyectos e investigaciones». “Si no empoderamos a nuestros grandes científicos, a los que nacieron aquí, estamos creando una sociedad huérfana”, añadió antes de recordar la figura del desaparecido profesor Santiago Grisolía.

La alcaldesa Catalá ha agradecido el “compromiso de la Corona con el futuro de nuestro país que estos premios simbolizan”. “Un futuro donde no podemos permitirnos levantar muros ni generar desigualdades, sino todo lo contrario: debemos alumbrar esperanza y generar oportunidades, que es, precisamente lo que representan la ciencia, la investigación y la innovación”, añadió.

Catalá, se ha hecho eco de la advertencia “unánime” de la comunidad científica sobre “la intensa alteración de los ecosistemas que habitamos”. “Se nos exhorta a revisar el desajuste cada vez mayor del equilibrio con nuestro entorno y se nos propone resituar nuestra relación con la naturaleza”, recalcó la alcaldesa, quien reafirmó el papel de València en este contexto, “como Capital Verde Europea 2024, que aportará al mundo su propia narrativa sin radicalidades que puedan destruir ámbitos de bienestar y siempre de común acuerdo con la razón y la ciencia”.

Boluda pide un pacto por la I+D+i

El presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, el naviero Vicente Boluda, señaló que "solo a través de la ciencia y la empresa haremos de España un país próspero y líder". Por ello reclamó políticas que impulsen la convergencia de la I+D+i española con Europa: "en el inicio de esta nueva legislatura en España hay que dejar de lado las contiendas políticas y alcanzar pactos que pongan a la ciencia, a la investigación y el emprendimiento entre las prioridades de nuestra nación".

Esto, prosiguió, "contribuirá a aumentar el empleo, la calidad de vida de los ciudadanos y ayudará a reducir la brecha con Europa y los países líderes del mundo". "Las empresas son el motor de nuestro país y es muy importante incentivar el aumento de la inversión privada en I+D+i, facilitar la creación de empresas, así como promover la permanente conexión entre la investigación científica y la innovación empresarial", concluyó.

"Más puentes entre ciencia y empresa"

"España necesita que haya más puentes entre ciencia y empresa para que la ecuación sea multiplicadora", reivindicó el Premio Jaume I al Emprendedor, Alfonso Jiménez, quien habló en nombre de los seis galardonados en la gala de entrega de premios en la Llotja.

Además de Jiménez, premiado por levantar su empresa de las cenizas tras un incendio, los Jaume I 2023 son el químico Antonio Echavarren (Investigación Básica) por sus avances en la catálisis del oro; la economista del Banco de España Olympia Bover (Economía) por sus análisis de los datos microeconómicos de los hogares; la neurocientífica Guillermina López (Investigación Médica) por sus estudios sobre las redes neuronales; la paleoclimatóloga Carlota Escutia (Protección del Medio Ambiente) por sus trabajos sobre la Antártida que alertan de las consecuencias del calentamiento; y el químico Daniel Maspoch (Nuevas Tecnologías) por sus 12 patentes de nanomateriales que permiten fármacos más eficaces.

Para Jiménez y sus compañeros, entrar en el club de los 170 Jaume I premiados en 35 años es "una inyección de ilusión para seguir investigando y emprendiendo". "Desde la humildad, queremos aportar nuestro granito de arena para crear un mundo mejor y ser cabeza tractora para que los jóvenes nos sigan y generar talento". Con 100.000 euros para cada premiado, los Jaume I son los galardones a la ciencia y el emprendimiento mejor dotados en España.