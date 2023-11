De "se acaba de producir un Golpe de Estado en España desde el gobierno de la Nación y sus socios" a "coincide con el sentimiento mayoritario de los españoles y la doctrina clásica que consideran la amnistía como un golpe de estado". Es uno de los cambios que Vox ha tenido que introducir en una PNL (Proposición No de Ley) que la Mesa de las Corts ha aceptado tramitar, una modificación, sin embargo, no ha contentado al PSPV que ha exhibido su enfado al considerar que esta iniciativa incumple el reglamento del parlamento valenciano.

Al terminar la sesión de investidura de Pedro Sánchez, Vox registró una iniciativa en las Corts en la que instaba al al Consell, entre otros puntos, a defender el "derecho a manifestarse de todos los españoles en el ejercicio de su derecho y deber de defender a España" así como "favorecer y apoyar el ejercicio de estos derechos". El problema no eran tanto sus puntos de resolución, sino su exposición de motivos, donde hablaba de que se acababa de "producir un golpe de Estado en España desde el gobierno de la Nación y sus socios".

El texto no pasó en un primer momento el filtro. PSPV, PP y Compromís decidieron la semana pasada, en la reunión de la Mesa de las Corts, no admitir a trámite la PNL y requerir a Vox a que reformulara la iniciativa. Las referencias hacían inviable tramitar la iniciativa al incluir calumnias, falsedades y descalificaciones hacia el Gobierno que no están permitidas en la normativa de la cámara. En concreto, según los socialistas, se incumplían los artículos 104 y 157 sobre decoro y buenas prácticas con una acusación directa contra Sánchez.

Cambio de frase

Esta semana el texto ha vuelto a la Mesa de las Corts con cambios. Así, se sustituye la citada frase sobre el golpe de Estado (además de eliminar una en la que habla de "amigos etarras", "traidores" y "chantajistas") por otra donde, tras citar varias frases de ministros en contra de la amnistía, señala: "Una prueba, más que evidente, del rechazo mayoritario expresado por el Presidente y varios de sus ministros que coincide con el sentimiento mayoritario de los españoles y la doctrina clásica que consideran la amnistía como un golpe de estado".

La nueva redacción sirvió para pasar el corte del órgano de la dirección del parlamento. El PP apoyó que se inicie la tramitación (no que se apruebe la resolución) mientras que para el PSPV esta continuaba comportando un hecho "gravísimo" al mantener la expresión "golpe de Estado". "Este caso va más allá de la descalificación, imputan un delito a un presidente de Gobierno elegido democráticamente”, ha criticado la vicepresidenta primera de las Corts, Gabriela Bravo. "Es radicalmente falso, no le imputa ningún delito a Sánchez", ha replicado el síndic del PPCV, Miguel Barrachina.

Para el portavoz popular parlamentario, que destaca que el PP exigió la reformulación, la nueva iniciativa expresa "que la doctrina clásica, hablando del derecho, la considera [la amnistía] un golpe de estado, pero no se le imputa a Pedro Sánchez, sino que una parte de la doctrina del Derecho así lo considera". Por su parte, los del puño y la rosa avisan que se está utilizando la institución como "altavoz de la extrema derecha, avivando la crispación y deslegitimando un gobierno que simplemente no les gusta".

Votación... en febrero

El visto bueno de la Mesa de las Corts no supone que la PNL se haya aprobado (el PP no ha votado a favor su resolución), sino que se ha aceptado a que comience su trámite parlamentario. Ahora debería llegar al pleno (adonde está circunscrita esta moción) y votarse, algo para lo que, como mínimo, se deberá esperar a febrero ya que este miércoles y jueves se celebrarán los últimos plenos ordinarios del año antes de que los Presupuestos se conviertan en los protagonistas de toda la actividad.