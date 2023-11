El Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià (DOPV), el primero publicado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y con el que en 2006 inició su colección de textos normativos ya no se puede consultar en línea en la página web de la institución normativa. Los filólogos de la tercera vía agrupados en el Cercle Isabel de Villena (CIV) reclaman a la Acadèmia que restablezca el acceso por internet al primero de sus textos normativos.

La AVL, preguntada por Levante-EMV, no ha dado ninguna explicación sobre el motivo de la retirada de la consulta en línea del DOPV. No obstante, confirma queha recibido el escrito de queja del Cercle Isabel de Villena y que su solicitud "se abordará en junta de Gobierno", aunque sin fecha por ahora, porque no hay en estos momentos ninguna junta convocada para diciembre. El CIV ha lamentado que la Acadèmia "no ha informado públicamente sobre el borrado del DOPV de su página web ni lo ha justificado".

Cuatro obras normativas

La colección 'Textos Normatius' de la AVL incluye cuatro obras y el DOPV, la más antigua, es la única cuya consulta ya no está disponible en línea en la web de esta institución. Las otras son el 'Diccionari Normatiu Valencià' (2016), la 'Gramàtica Normativa Valenciana' (2006) y la 'Gramàtica Valenciana Bàsica' (2016). Estas tres últimas sí que están accesibles en la web del ente normativo: el DNV con una aplicación propia que permite la consulta de sus más de 94.000 entradas y escuchar su pronunciación correcta a través de audios, y las dos gramáticas mediante la aplicación 'Gramàtic-on'.

'Gramàtic-on'

Sin embargo, tras la reciente remodelación de la web de l'AVL, el DOPV ya no cuenta con un acceso para su consulta en línea y dentro del apartado de publicaciones de la colección 'Textos Normatius'. La Acadèmia ha incluido el siguiente mensaje al pie de la ficha de su primer diccionario: "Para la pronunciación estándar del valenciano, consultad el apartado correspondiente de la Gramática normativa valenciana. Para los aspectos estrictamente ortográficos, consultad la normativa oficial de la AVL", incluyendo dos enlaces a determinados apartados de la aplicación en línea 'Gramàtic-on'. El primero de ellos el correspondiente a la pronunciación estándar del valenciano y el segundo a la ortografía.

Para el Cercle Isabel de Vilena, ambos apartados de la Gramática normativa valenciana (GNV) "no sustituyen, ni mucho menos, la información del DOPV, ni por su naturaleza, pues la primera es una gramática y la segunda un diccionario, ni por la exhaustividad lexicográfica y la extensión que ofrece el DOPV; una obra que, conviene recordarlo, tiene 916 páginas en su versión en papel, con miles de entradas".

"Enorme relevancia filológica"

El CIV recalca que la publicación del DOPV "supuso un hito histórico, pues es el primer diccionario de la institución normativa valenciana, y su contenido tiene todavía hoy una relevancia filológica enorme: porque es un instrumento útil para conocer el léxico, la ortografía y la morfología del valenciano, y, también, porque aporta información lingüística que no se encuentra en obras normativas posteriores como el Diccionari Normatiu Valencià, como por ejemplo las formas flexivas de número y género de sustantivos y adjetivos".

Los filólogos de la tercera vía, que reivindican una normativa valenciana más próxima a la lengua que se habla en la calle, argumentan que "otras entidades normativas de nuestro ámbito lingüístico, como es el Institut d'Estudis Catalans (IEC), alojan en linea diccionarios de relevancia filológica e histórica para la lengua, aunque no sean normativos y aunque posteriormente el IEC haya publicado otros diccionarios normativos". En este sentido, ponen como ejemplo "el caso del 'Diccionari català-valencià-balear', que está accesible en la web del IEC y convive en internet con la versión dos del 'Diccionari de la llengua catalana' (DIEC2)", que incorpora la ortografía actualizada del IEC. "No es comprensible, pues, que en la sociedad de la información y de la transparencia la AVL actúe de otro modo", apostila la carta del CIV remitida a la AVL.

En este sentido, el comunicado subraya que "a pesar de que la AVL ha publicado un diccionario normativo (2016), el DOPV continúa siendo una obra lingüística de interés tanto para el usuario medio de la lengua como para los profesionales de esta (lingüistas, técnicos lingüísticos, filólogos, profesores, etc.) que quieran investigar sobre la tradición lexicográfica y normativa valenciana; más aún teniendo en cuenta que la obra incluye entradas que no ha heredado el actual diccionario normativo".

'Atropell', 'lladrit', 'tonellada', 'toldo' y 'tuberia'

Entre las formas incluidas en el DOPV no incorporadas al Diccionari Normatiu Valencià en vigor, el Cecle Isabel de Villena cita: 'almagasén', 'assampar', 'atropell' 'despreciar', 'despreci', 'dumenge', 'fiambre', 'fiambrera', 'llament', 'garaig', 'lladrit', 'sanga', 'sapo', 'tapó', 'toldo', 'tonellada', 'traïcionar', 'tuberia', 'taburet' y 'taladre'.

El Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valèncià, como indica su nombre, es un diccionario que se limita a informar de la ortografía correcta de las palabras que recoge y, en principio, también de su pronunciación. En este último caso la información se circunscribe a informar si la e y la o tónica es abierta o cerrada. A diferencia de un diccionario al uso, no aporta el significado de las palabras, pero si como se deben escribir de forma correcta, y en el caso de los sustantivos y adjetivos incorpora sus formas flexivas de género (masculino y femenino) y de número (singular y plural).

Un diccionario en entredicho

Hay filólogos que consideran que el DOPV ha quedado desfasado con el paso del tiempo tras la publicación del DNV y añaden que fue una obra que respondía a la necesidad que tenía la AVL de empezar a publicar textos normativos siete años después de su creación. En este sentido, el Cercle Isabel de Villena señala que la AVL "inserte, si es que lo encuentra necesario y dado que la tecnología lo permite, un mensaje que advierta de la existencia de obras normativas publicadas con posterioridad al DOPV, como por ejemplo el DNV o la GNV, sin que esto implique en ningún caso impedir la consulta de la primera obra normativa de la Acadèmia: el DOPV".

Además, la carta de los filólogos de la tercera vía a la Acadèmia concluye con la petición de que "la sección de Lexicografía y Gramática y la sección de Terminología valoren la posibilidad de incluir en el actual diccionario normativo aquellas palabras presentes en el DOPV que no están registradas en el DNV, al menos las usuales (las citadas anteriormente) y otras de uso común en el habla valenciana".

El CIV, como reacción a la eliminación de la consulta en línea del DOPV, ha habilitado en su página web un enlace que permite la descarga en PDF de esta obra normativa.