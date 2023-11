La portavoz del grupo Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, mantuvo esta semana una reunión con Laura Sáez y Natalia Enguix, diputada de Hacienda y vicepresidenta de la Diputación, respectivamente, tal como contó este diario. Se trató del primer encuentro del gobierno provincial con todos los grupos políticos del ente antes de aprobar los presupuestos para el ejercicio 2024.

En este sentido, Gimeno ha advertido de que existen una serie de exigencias, todas relacionadas con la "pluralidad y las inversiones en los municipios, que deben cumplirse para que su grupo no vote en contra las primeras cuentas de la derecha en la presidencia de la institución provincial".

El mantenimiento del Fondo de Cooperación para los pueblos por valor de 80 millones de euros, como pide también el PSPV; el Plan de Inversiones con criterios objetivos y sin clientelismos; el mantenimiento de las subvenciones con las líneas estratégicas del programa Reacciona; un aumento de las ayudas a entidades culturales y de promoción del valenciano a las que la Generalitat ha suprimido la dotación; criterios objetivos a la hora de conceder subvenciones a los municipios, que se mantengan las ayudas de Igualdad y tercer sector del colectivo LGTBI, y garantizar la financiación de los servicios sociales básicos de los ayuntamientos y que se aporte al Plan Convivint de construcción de residencias y centros de día la cantidad de 17,5 millones de euros con cargo al remanente como en 2023".

"Esto es poco serio"

Estas son las exigencias que ha puesto Compromís para no votar en contra los primeros presupuestos del PP y Ens Uneix, tal y como explica Dolors Gimeno. "Durante 8 años la Diputación de Valencia ha sido un ejemplo de pluralidad y servicio a la ciudadanía de todos los pueblos, hemos colaborado con otras administraciones para llevar a cabo proyectos tan necesarios como el Plan Municipal de Mantenimiento de Escuelas o el programa Convivint, y hemos hecho una gestión eficiente y justa de los recursos, no daremos apoyo a ningún presupuesto que no respete esos principios", ha zanjado la portavoz valencianista.

"No hemos visto ningún número, y esto es poco serio. No se puede hablar de presupuestos sin hablar de cifras"

La diputada y portavoz de Compromís Dolors Gimeno ha señalado también que "no hemos visto ningún número, y esto es poco serio. No se puede hablar de presupuestos sin hablar de cifras, solo con buenas palabras", una circunstancia que se ha visto agravada porque tal y como ha recordado Gimeno "el próximo lunes Vicente Mompó estará en Torrent explicando el Plan de Inversiones del presupuesto de la diputación, un Plan que nosotros, que somos la oposición y que debemos votarlo y tener acceso para poder enmendarlo, no hemos visto. Una falta de transparencia y de consideración hacia las personas a las que representamos que no vamos a dejar pasar".

Hay que recordar que si Compromís y PSOE votan en contra el presupuesto, el gobierno del PP y la Ens Uneix necesitarán el voto a favor de los dos diputados provinciales de Vox, como ya ocurrió en la investidura, algo que según la portavoz de Compromís "no sería extraño, de hecho en las formas Vox forma parte del gobierno, Vicente Mompó y Natalia Enguix no tienen ningún problema en evidenciar su buena relación con la extrema derecha".