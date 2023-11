Feijóo diluye el peso valenciano en la cúpula del PP

Alberto Núñez Feijóo ha culminado este miércoles la remodelación de la cúpula del PP que pilotará el partido durante la actual legislatura que afrontan desde la oposición. Con las aguas un tanto revueltas a nivel interno por el reparto orgánico del poder territorial, el líder de los populares ha optado por la vía tranquila y ha renovado su comité de dirección por el método de la adición que defendía José María Aznar. Es decir, sumando nuevos perfiles a los ya existentes en lugar de eliminar cargos. Ninguna de las incorporaciones es valenciana, por lo que el peso del PPCV en el nuevo organigrama queda diluido en beneficio de otros barones como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el aragonés Jorge Azcón o el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, que sí logran situar a afines en la nueva dirección.

De esta forma, Esteban González Pons se mantiene como único representante de los populares valencianos, como se esperaba. Pese al retroceso cuantitativo, los populares valencianos se mostraban este miércoles satisfechos con la reestructuración, incidiendo en que González Pons goza de mando en plaza ante Feijóo y destacando que, por tanto, la defensa de los intereses valencianos ante Génova está garantizada. Asimismo, hay confianza en que Feijóo pueda compensar a Carlos Mazón con la remodelación de cargos que tiene todavía pendiente en el Congreso.

La nueva Ejecutiva del PP pasa de siete a nueve vicesecretarías y elimina el escalón intermedio que ostentaba el andaluz Elías Bendodo, antes coordinador general y ahora al mismo nivel que González Pons y compañía. En ese nivel es donde se incorporan las cuatro caras nuevas, todas ellas mujeres: Paloma Martín, Noelia Núñez, Ana Alós y Ester Muñoz. Las dos primeras son muy cercanas a Ayuso, mientras Alós y Muñoz son de la confianza de Azón y Mañueco, respectivamente.

¿Compensación a Mazón?

Además de feminizar la sala de máquinas del PP, el movimiento de Feijóo otorga más peso a estos barones y a sus territorios, aunque no a Carlos Mazón. El jefe del Consell, igual que su homólogo murciano Fernando López Miras, no han situado a ningún representante afín en la nueva cúpula de Génova, algo que fuentes del PPCV señalan que podría compensarse con el reparto de cargos parlamentarios, donde no es descartable algún gesto de cariño hacia los populares valencianos.

Hay dos nombres que suenan por encima del resto por su buena sintonía con Feijóo y con Mazón: Macarena Montesinos y Alberto Fabra. La primera, de la máxima confianza del jefe del Consell, es la coordinadora de comisiones del grupo popular en el Congreso y según fuentes del partido mantendrá o verá reforzadas sus competencias. El expresident Fabra, por su parte, podría presidir alguna de las comisiones parlamentarias. Este jueves está previsto que se concreten todos estos ajustes en el Comité Ejecutivo Nacional, lo que finiquitará la remodelación interna de Feijóo.