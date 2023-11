Mazón acoge dos propuestas de Compromís para atraerlo a los pactos

"Hasta que el infierno se hiele", ha dicho el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que estará intentando lograr unos "grandes acuerdos" sobre la agenda valenciana con la oposición. Y más allá de las reiteradas menciones a la "mano tendida" y a que su "determinación es permanente", el jefe del Consell ha anunciado la asunción de dos medidas propuestas por Compromís para lograr que los valencianistas, el único grupo parlamentario que no acudió a la ronda de contactos de esta semana, se sienten a negociar.

La cita a uno de los aforismos de Joan Fuster, intelectual de cabecera del valencianismo político, ha sido solamente la parte simbólica con la que Mazón ha tratado de acercar posturas con Compromís y más en concreto, a su síndic, Joan Baldoví. Nada como compartir referencias literarias para hacer buenas migas. Sin embargo, la política va de acciones y en estas es donde el dirigente del PPCV ha querido hacer mella anunciando la retirada de dos enmiendas sobre À Punt sobre la composición de su Consell Rector y la inclusión en la lista de acuerdos la convocatoria de la Comisión Consell-Corts sobre la financiación autonómica.

Mazón, que al terminar su discurso se ha acerado al escaño de Baldoví y le ha entregado la carpeta con la propuesta de acuerdos que le hubiera dado si hubiera ido a la reunión, ha aceptado convocar la comisión parlamentaria citada para tratar la financiación autonómica. "No me parece mal esa comisión Corts-Consell", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que este punto ya se encuentra en la lista de propuestas trasladada, incidiendo en que su objetivo es reunirse. "Si no le gusta aquí o en el despacho, me voy a Sueca, me voy donde sea", ha incidido.

El otro punto sobre el que el PP quiere construir un puente para lograr proximidad con Compromís es la eliminación de las dos enmiendas de la ley de Acompañamiento sobre À Punt, una doble modificación que el propio Baldoví citó en la tribuna de las Corts como ejemplo de que dificultan el pacto. "Si no le gustan, me ofrezco a retirarla", ha señalado Mazón en su intervención. Minutos después el grupo parlamentario del PP, quien las presentó, confirmaba que las retirarán.

Sin cambios en Compromís

En estas, se modificaban las mayorías necesarias para elegir los cinco representantes del Consell Rector elegidos por las Corts. Antes eran necesarios tres quintos del hemiciclo, con el cambio, se pasaba a la mayoría absoluta. También se añadía un puesto para la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, institución que hoy dirige el PP. Esta doble propuesta fue calificada por la oposición como el intento de "asalto político" de populares y voxistas al ente.

El anuncio de esta retirada ha sido celebrada por socialistas y valencianistas, aunque estos últimos han asegurado que no cambiarán su postura. Baldoví ha asegurado que mantienen su postura expresada esta semana y ha reclamado que si el PPCV quiere un acuerdo sobre la agenda valenciana se convoque un pleno extraordinario y la comisión "Consell-Corts". También ha pedido que primero "se aclaren" PP y Vox dentro del Consell sobre los asuntos de la agenda valenciana. "Y después, hablaremos", ha añadido.