Lejos del desánimo porque la ronda de contactos en busca de “grandes acuerdos” por la agenda valenciana haya quedado en nada; el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho de su oferta de pactos su principal reivindicación este jueves en las Corts frente a las peticiones de la izquierda de que se aleje de Vox. El jefe del Consell ha reiterado su "mano tendida", ha asegurado que su "determinación es permanente" para llegar a acuerdos y hasta ha citado a Joan Fuster para tratar de convencer a Compromís de que se sienten a hablar. "Hasta que se hiele el infierno", ha llegado a decir.

Mazón ha llegado a la sesión de control minutos después de reunirse con Miguel Barrachina, síndic del PPCV, de su mismo partido, con el que ha cerrado la serie de encuentros en el Palau con los grupos parlamentarios en busca de estos acuerdos. Sin embargo, Mazón ha indicado nada más empezar su intervención (a raíz de la pregunta del propio Barrachina) que la ronda de contactos "no acaba hoy; no es la ocurrencia de la semana pasada, la determinación es permanente". "Es mi obligación y nadie me va a bajar", ha señalado el dirigente de la Generalitat.

El jefe del Consell ha entrado al choque en todo momento con la izquierda reiterando su oferta de pactos pese a que desde PSPV y Compromís le han reprochado que es su unión con Vox la que impide llegar a acuerdos. "La única foto que puede hacerse, igual que Feijóo, es con la ultraderecha", le ha afeado Joan Baldoví, síndic de Compromís. "Sus socios no son los mejores aliados para los pactos que le propusimos en violencia de género, cultura y valenciano", ha señalado Rebeca Torró, portavoz del PSPV.

Las peticiones de marcar distancia con la formación de ultraderecha, sin embargo, no han hecho mella en Mazón que ha lamentado que "para hablar con el gobierno valenciano, [la oposición] necesite que se desmantele el gobierno valenciano". No obstante, en este flanco han incidido valencianistas y socialistas que han remarcado las divergencias entre Vox y PP con temas como la financiación, la condonación de la deuda o el derecho civil valenciano. "Pónganse primero de acuerdo, y luego vengan aquí", ha criticado Baldoví.

"Han copiado a Vox"

En esta relación entre PP y Vox, Torró ha insistido en una de las "mentiras" de Mazón durante la campaña electoral cuando dijo que su "línea roja" era "gobernar en solitario". Así, ha criticado que no solo pactara "con un maltratador [en referencia a Carlos Flores Juberías, candidato de Vox el 28M]" sino que también "han copiado a Vox". "Ellos señalan con fotos, ustedes con vídeo", ha criticado la síndica del PSPV al tiempo que ha pedido que diga "no" a quienes han acusado a los socialistas (hoy con la presencia de Ximo Puig) de ser "terroristas y golpistas".

Pero populares y voxistas han mostrado ir a una. Los populares, previamente a través de su síndic, han aplaudido a Vox como "socios fieles" y tanto Mazón como Ana Vega, portavoz de Vox, han destacado que el gobierno valenciano está formado por dos partidos distintos, pero que se ponen de acuerdo en "priorizar" acciones y "no perdonar ni un euro para la Comunitat Valenciana". De hecho, el jefe del Consell ha incidido las diferencias que existían en el Botànic en temas como la tasa turística, el puerto de València o la tasa turística.