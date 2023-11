El Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, de guardia el pasado día 28, registró la denuncia de una mujer, que responde a las iniciales A. B., en la que expone que su hermana, de 38 años, que sufre un trastorno de bipolaridad desde que tenía 14, está en la planta de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan amarrada de pies y manos, lo que le habría dejado marcas en el caso de las muñecas y que está toda la noche sin asear "habiéndose orinado encima varias veces".

La hermana, que insiste en que el ingreso de la paciente fue voluntario el pasado día 24, ha expuesto el caso también ante la asociación El Defensor del Paciente. Su presidenta, Carmen Flores, ha contactado con el fiscal jefe de Alicante para adjuntarle el escrito de la denunciante y solicitarle una investigación de oficio. Consultado al respecto, el hospital remite a la Conselleria de Sanidad, y esta se abstiene de comentar el caso de esta paciente psiquiátrica en el que hay una denuncia de por medio.

"Entendemos que los pacientes deben ser tratados como seres humanos y no parece que es el caso tal como lo expone su hermana, que interpuso denuncia ante el juzgado de guardia y reclamaciones" Carmen Flores - Asociación El Defensor del Paciente

La presidenta de El Defensor del Paciente señala, según la información a la que ha tenido acceso, que la paciente ingresó de forma voluntaria por padecer un brote de la patología que padece, "y esto conllevó ser atada de tal forma y tratada de forma agresiva".

"Entendemos que los pacientes deben ser tratados como seres humanos y no parece que es el caso tal como lo expone su hermana, que interpuso denuncia ante el juzgado de guardia y reclamaciones. Tampoco se le permitió cambiar de centro como estipula la ley de autonomía del paciente. En base a lo relatado, entendemos que la petición está justificada y es necesario investigar qué pasa en esa planta y cómo son tratados los pacientes.Todo esto conlleva un daño moral y físico desproporcionado porque se supone que son sitios de recuperación pero la atención recibida es lo contrario".

Por su parte, la hermana explica que la paciente toma medicación y suele estar estable pero a veces sufre brotes. Por ello, afirma, pidió el ingreso voluntario "no pudiendo recibir visitas hasta el día 28 (cuatro días después)", según reza en la denuncia. "Cuando acudo allí me la encuentro con las muñecas marcadas y me dice que la tienen por las noches amarrada de manos y pies".

A. B. añade que su hermana "siempre ha estado en tratamiento y es una persona que está en pleno uso de sus facultades. Le han concedido la custodia de su hijo y a nivel académico está con los últimos créditos de Trabajo Social, por lo que es una persona que tiene responsabilidades. A nivel social está totalmente integrada y gestiona su enfermedad. Ella es la que solicita el ingreso en las etapas de crisis".

"Mi hermana siempre ha estado en tratamiento y es una persona que está en pleno uso de sus facultades. Le han concedido la custodia de su hijo y a nivel académico está con los últimos créditos de Trabajo Social, por lo que es una persona que tiene responsabilidades. Ella es la que solicita el ingreso en las etapas de crisis" A. B. - Hermana de la paciente

Tampoco le dejan llevársela a otro hospital, como ha pedido, "para que sea tratada de forma terapéutica", y, según explica, no le han entregado copia de la orden judicial que el hospital afirma tener para retenerla allí. "Ella me pidió auxilio para no volver a sufrir este trato vejatorio por parte de este hospital. Indignada me dirigí a la garita donde se encuentran todos los enfermeros y auxiliares solicitando el alta y me dicen que está allí por una orden judicial. Les expliqué que ella vino voluntaria, solicité ver esa orden judicial y me dijeron que la tenía su psiquiatra. Pedí verle y me dijeron que no estaba".

Esto mismo también lo indica El Defensor del Paciente en su escrito al fiscal jefe. A. B. espera que se haga justicia y se queja de que apenas la dejan verla unos minutos tras haber denunciado el caso.

A las personas ingresadas en Psiquiatría se les puede inmovilizar pero siempre siguiendo un protocolo concreto con un tiempo determinado y como una medida de protección al paciente (para impedir que se autolesione) y no de contención, que suele ir acompañada de otras medidas farmacológicas.