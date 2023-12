La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha acusado este viernes a la consellera de Justicia, Elisa Núñez (Vox), de incurrir en un "discurso de odio" en la carta que la dirigente valenciana remitió esta semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alertando sobre el aumento de agresiones sexuales grupales y vinculando directamente este hecho con la procedencia de los presuntos autores.

Bernabé ha cargado con dureza contra la consellera, a quien ha recordado que "señalar a las personas por su origen o su condición tiene un nombre claro, delito de odio, y es la antesala de un delito". En la misiva, Núñez reclama al Gobierno "medidas efectivas para combatir la ola de delitos" de este tipo que según ella están recorriendo España y la Comunitat Valenciana y que atribuye a "individuos de origen marroquí".

"España en general y la Comunitat Valenciana en particular está viéndose arrasada por una ola de delitos jamás vistos, unos delitos que en ocasiones provienen de otras culturas en los que la vida humana y la fórmula de la mujer son totalmente denostadas, que no se tienen en cuenta para nada", dijo la titular de Justicia. Preguntada sobre a quién se refería, no dudó en apuntar a su origen: "En este caso son de Marruecos", dijo antes de asegurar que hubiera hecho "lo mismo" si hubieran sido "de cualquier otra nacionalidad".

Amplifica "bulos"

La delegada del Gobierno ha tildado estas afirmaciones de "repudiables", "lamentables" y "sin cabida en una sociedad abierta como la española". Igualmente, la socialista ha señalado que en ningún caso "contribuyen a reducir la criminalidad", como aduce Núñez en la carta, sino que "solo aumentan los bulos y cuestiones que no son ciertas". Bernabé se refiere a la supuesta correlación entre delincuencia y lugar de procedencia que agita Vox, algo que los índices de criminalidad "prueban" que no existe.

El propio Ministerio del Interior ya replicó este jueves a Núñez en una línea muy parecida, acusando a la consellera de "difundir bulos" e instándole a "aproximarse con seriedad" al problema de la criminalidad y las agresiones sexuales.