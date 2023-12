Cada votación es una decisión. Sí, no o abstención son las opciones que aparecen en las pantallas de los diputados en las Corts cada vez que se ha de responder sobre una iniciativa. Y en los próximos días todas ellas irán destinadas a enmendar (o no) la ley de Acompañamiento y, sobre todo, los Presupuestos. El PSPV ha sido el grupo que más ha presentado, más de 2.600, con las que, según defienden, buscarán forzar al PP a que decida si en cuestiones como la violencia machista o el cambio climático están con sus socios de Vox o no.

“Ahora podremos comprobar si Mazón y la ultraderecha son lo mismo”, han expresado el síndic adjunto del Grupo Socialista, Arcadi España, y el portavoz socialista de Hacienda, José Muñoz. En este sentido, han explicado que con sus enmiendas los del puño y la rosa han propuesto "cuatro planes de actuación para luchar contra el machismo, el negacionismo climático, la censura cultural y garantizar la calidad democrática", cuestiones con las que quieren tratar de sacar las costuras a la unión entre el PP y Vox. Así, han indicado que estos planes son a partir de la modificación de "la partida a dedo de Presidencia”, de cinco millones. España ha puesto énfasis en una de las enmiendas del grupo socialista que propone “una campaña institucional, permanente y de sensibilización” contra la violencia machista y que se pondría en marcha con “los fondos destinados al autobombo de Mazón”, en concreto con el aumento en Promoción Institucional respecto a los presupuestos de este año. España también ha explicado que el grupo socialista ha presentado más de 2600 enmiendas a unos presupuestos que “frenan la actividad económica y el progreso de la Comunitat Valenciana” y ha criticado que “se vaya a incrementar el déficit y los problemas financieros” por la rebaja de impuestos “de más de 231 millones de euros a las rentas altas” que supondrán “el recorte de servicios públicos para la mayoría”. Además, España también ha lamentado que se recorte en “la Agencia Valenciana de Innovación, el Ivace o el impulso al turismo y las políticas de ocupación”. Oferta de pactos Por su parte, el portavoz socialista de Hacienda, José Muñoz, ha asegurado que “los socialistas estamos dispuestos a acordar medidas en los presupuestos autonómicos que beneficien a todos los valencianos y valencianas, pero siempre en un marco de convivencia y respeto”: “Si quieren llegar a acuerdos, Mazón tiene que distanciarse de la extrema derecha y entrar en el espacio de moderación donde lo esperamos los socialistas”, ha subrayado. Para el también secretario de Organización del PSPV-PSOE, “Mazón ha abierto las puertas del infierno para que entre la extrema derecha, por eso no se trata solo de buenas palabras, sino que Mazón, si quiere pactar, tiene que demostrarlo con hechos”. “El PP valenciano se ha radicalizado y Mazón ya no es solo rehén, sino cómplice de la ultraderecha y lo demuestra al no condenar estos ataques a la normalidad democrática que impiden a partidos políticos realizar actos públicos por el hostigamiento de la extrema derecha”, ha reiterado. Por ello, ha subrayado que las enmiendas a los presupuestos por el PSPV-PSOE van destinadas “precisamente a acabar con la confrontación generada por el Consell de PP y la ultraderecha y a conseguir unas cuentas más justas, progresistas y sociales”.