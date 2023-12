Begoña Carrasco (Alicante, 1979) es alcaldesa de Castelló por el Partido Popular desde el 17 de junio tras ganar las elecciones municipales del 28 de mayo. La ‘popular’ cogió entonces el testigo de Amparo Marco (PSPV) después de encabezar la lista más votada, la del PP. Gobierna en coalición con Vox.

¿Cómo han ido los primeros meses en la alcaldía? ¿Cómo son las relaciones con València, Alicante y Elx? ¿Y con Carlos Mazón?

Son buenísimas. Tengo una relación magnífica con todos y muy fluida. Con el president, Carlos Mazón, también. Hemos sufrido juntos en la oposición y eso curte y une mucho. Creo que todos antes de gobernar hemos de pasar por la oposición. Aunque en la oposición hace frío, los dos, tanto Mazón como yo, sabemos lo que nos ha costado llegar y nos lo tomamos muy en serio. Con María José (Catalá); Luis (Barcala) y Pablo (Ruz) también. Con este último son más habituales las llamadas porque ponemos en común ideas, retos e inquietudes.

¿Siente que se escucha a Castelló?

Sí. Hay más escucha y la acción política está mucho más cohesionada. Levanto un teléfono y tengo a mi alcance al president de la Generalitat o a cualquier conseller, y eso antes no pasaba. Hay una relación fluida y cuando hay un problema tienes a alguien que te escucha. Es la hora de Castelló. Con este Consell hay sinergias, porque hemos compartido oposición y han visto lo que hay. Tenemos un proyecto común para la Comunitat Valenciana.

¿Podría darme un ejemplo?

Cuando yo le hablo al president de la necesidad de un nuevo hospital en Castelló, él sabe lo que hay porque lo ha vivido, porque ha estado aquí y lo ha conocido en primera persona. Eso no lo podían decir los anteriores que ni pisaban la calle. Carlos (Mazón) ha visto conmigo lo que necesita Castelló.

¿Qué le parece la oferta de grandes pactos de Mazón a los partidos de oposición y Vox?

Me parece absolutamente necesaria. Todos queremos lo mejor para nuestra tierra y no pongo en cuestión a ningún partido, porque si todos están aquí es por eso. Hace falta un frente común tal y como se están poniendo las cosas... Por culpa de esta ley de amnistía que tanto necesitaba Pedro Sánchez para volver a ser presidente, a los valencianos nos ha relegado a españoles de segunda. Por eso creo que tenemos que hacer un frente común para reivindicar todo lo que necesita nuestra tierra, que es mucho.

¿Entiende las reticencias de la oposición con esta propuesta de grandes pactos? El PSPV rechaza pactar si está Vox y Compromís ni siquiera acudió a la reunión.

La oposición está rabiosa porque aún no ha entendido su papel. Les han desalojado del Gobierno y todavía no lo han aceptado. Tienen que empezar a pensar dónde están y lo mejor que pueden hacer por la gente que los ha elegido y por la tierra a la que representan es reivindicar lo que necesitamos los valencianos.

Mazón habla de grandes temas como la infrafinanciación, la condonación de la deuda, el pacto del agua o la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Añadiría algún asunto más?

La violencia de género me tiene muy preocupada. Nos quedamos en la terminología, en si es violencia de género o si es machista. Me da igual como se llame pero en la última semana han muerto cuatro mujeres. Esto es un drama de Estado que exige soluciones de Estado y con altura de miras. Aquí no tendría que haber política alguna. Tendríamos que ir todos de la mano. Es una lacra que exige soluciones. Cuando la justicia actúa, llega tarde. Por eso, hay que prevenir desde la educación. Yo empezaría por un pacto de Estado por la educación que es la base de todo. Si no educamos a nuestros hijos e hijas en igualdad, volveremos a repetir los mismos errores.

¿Cómo definiría la ley de amnistía? ¿Qué significa para usted? Aunque ya ha dicho que está en contra.

La ley de amnistía es un antes y un después en la política nacional que rompe con el principio de igualdad de todos los españoles. Nos convierte, a los valencianos también, en ciudadanos de segunda y me parece que es muy grave y que se han traspasado todos los límites de lo ético, lo estético y lo legal. Soy abogada, soy licenciada en derecho y creo que el principio básico de un estado democrático es la separación de poderes y hay un ataque frontal a la separación de poderes. Es muy grave. Creo que la ley de amnistía está atacando la base de la democracia y los cimientos de un país demócrata con esa injerencia en la separación de poderes.

¿Qué papel tendría que tener la Generalitat ante este «ataque a la democracia»?

Carlos Mazón es muy reivindicativo. Él sabe lo que necesita la tierra porque la ha pisado, la ha sentido, ha escuchado a la gente antes de llegar. Nadie le tiene que contar las necesidades de la Comunitat Valenciana y va a llegar hasta el final para defenderlas. Mazón no va a consentir que seamos españoles de segunda, nadie debería serlo. Todos pagamos impuestos y según la Constitución, esa que se quieren cargar también, somos iguales ante la ley.

Esta semana se han conocido algunos cambios que ha hecho Feijóo en el comité de dirección del Partido Popular. ¿Qué le parece, por ejemplo, que Miguel Tellado sea el nuevo portavoz en el Congreso?

Estamos en la oposición y Feijóo ha elegido a un parlamentario para la oposición. Más duro. Me llevo fenomenal con Cuca Gamarra y estoy encantada de que siga siendo nuestra secretaria general porque que se ha recorrido este país como nadie. Nos han ayudado muchísimo en campaña y, de hecho, creo que ella y Feijóo tuvieron mucho que ver en que ganáramos las elecciones en muchas comunidades y municipios y grandes capitales. Creo que mantener a Cuca (Gamarra) es un acierto y Miguel Tellado va a ser muy vehemente como portavoz. Estoy contenta con los cambios en el partido.

¿Cómo ve la figura de Alberto Núñez Feijóo tras estos meses y ahora en su papel como líder de la oposición?

Es que yo no lo veo como líder de la oposición. Creo que Feijóo va a ser un gran presidente. Antes o después. Pero va a ser un gran presidente. El que necesita este país. Es una persona sensata, moderada, templada, que sabe hacer las cosas. Ha tenido cuatro mayorías absolutas, no tenia que traicionar a sus principios para llegar a presidente como ha hecho Sánchez. Nosotros sí tenemos principios, a diferencia de ellos, que si no les gustan tienen otros, como decía Groucho Marx.

¿Qué piensa del fondo de cooperación municipal? El Consell ha hecho voluntaria su aplicación para las diputaciones. La de Castellón lo mantendrá.

Espero que no nos lo quiten. Hay que luchar contra la despoblación porque en nuestro territorio el 80 % de la población vive en el 20 % del territorio. Entiendo a la presidenta provincial, que su interés principal sean los pequeños, pero no tiene que olvidarse de la capital que también necesitamos inversión.