Más de cien propuestas se quedan en el limbo en las Corts

En "Historia de un muerto contada por él mismo", un cuento de Alejandro Dumas, Satanás estudia comprar un trozo del cielo a Dios al darse cuenta de que el infierno se le queda pequeño. El registro de las Corts es un limbo, una especie de purgatorio infinito cuyos límites no los marca el espacio (más allá de que físicamente es una habitación de 30 metros cuadrados) sino el tiempo, el que depara el paso de un periodo de sesiones a otro. Y el actual que comenzó en septiembre acaba en diciembre y tiene un centenar de iniciativas sin tratar que obligan a una ampliación.

El jueves se celebró el último pleno ordinario del año en las Corts. Los debates de las enmiendas sobre la ley de Acompañamiento y los Presupuestos y la aprobación definitiva de ambos proyectos ocuparán la actividad en las próximas semanas en comisiones y pleno hasta Navidad. Después, enero, salvo que se acuerde un cambio, es inhábil, lo que supone que hasta febrero no haya otra sesión donde tratar algunos de los temas que los partidos han ido registrando en los últimos meses y que todavía seguían sin ser debatidos.

Según el reglamento del parlamento autonómico, las únicas iniciativas no legislativas que no decaen —los decretos y las leyes siguen su transcurso habitual— al finalizar un periodo de sesiones son las preguntas orales al Consell que se acaban convirtiendo en escritas. Sin embargo, las mociones como las PNL sí que decaerían, se borrarían del registro y se tendrían que presentar otra vez.

Ante esta situación, los partidos estudian acordar prorrogar la vigencia de estas iniciativas para no tener que repetir un trabajo burocrático ya hecho. Según explican fuentes de los grupos parlamentarios, la decisión no está tomada, pero es una solución viable, ya que el reglamento no lo prohíbe, sino que simplemente apunta cuáles no decaen. Debería ser un acuerdo de la Mesa y la junta de síndics que ya se ha tomado en otras ocasiones.

Varias PNL, en riesgo

Esto permitiría estirar la situación de limbo en la que se encuentran varias iniciativas, algunas de ellas de cierto calado político y que bien por falta de tiempo en los tres plenos celebrados desde septiembre o bien porque los grupos proponentes han decidido apostar por otros asuntos continúan sin resolución.

Las iniciativas más destacadas que continúan acunadas en el registro son Proposiciones No de Ley, mociones que marcan posicionamientos políticos exigiendo al Consell, al Gobierno o a las Corts a llevar a cabo una acción. Muchas de estas pese a haber sido presentadas con carácter de urgencia siguen a la espera del debate. Especialmente aquellas que reclaman que sean tratadas en el pleno frente a las remitidas en comisiones, con algo más de actividad, aunque su inicio fue relativamente tardío, a mitad de octubre.

¿Significa que aquellos asuntos que hay pendientes no tienen peso político? Para nada. De hecho, en ese limbo a la espera de que sean prorrogadas —o que se tengan que presentar de nuevo— hay algunas mociones que han levantado polvareda en las Corts. Especialmente un par de ellas firmadas por Vox, que estiraban las costuras con sus socios de gobierno. Entre ellas, está la petición de que se convaliden los títulos de valenciano expedidos por las entidades como Lo Rat Penat o la RACV que no cumplen con la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Reprobar a Llanos Massó

Esta propuesta fue registrada el 25 de septiembre por trámite de urgencia y ahí sigue. El PP esquivó dar su apoyo cuando se le preguntó por el asunto. «No he leído ninguna propuesta», «cuando se vaya a debatir, decidiremos», «no la conozco» o «primero habrá que leerla» fueron algunas de las respuestas del síndic de los populares, Miguel Barrachina. Lo que no está claro es cuándo ni si llegará a debatirse en el pleno.

También hay propuestas de la oposición que se quedaran sin tratar en este periodo de sesiones. Entre ellas, la petición de reprobación de la presidenta de las Corts, Llanos Massó, o de que se retirasen las competencias de Seguridad a la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ante la petición del líder de Vox, Santiago Abascal, a la policía de desobedecer las órdenes por las protestas ante las sedes socialistas.

Compromís, por su parte, tiene pendientes mociones como la reclamación de la asunción de la deuda histórica por parte del Gobierno central, la constitución de una comisión para estudiar los abusos sexuales de la iglesia o pedir al Gobierno central que abogue en la UE por imponer sanciones a Israel mientras que del PP se han quedado a la espera la petición de la cogestión del Ingreso Mínimo Vital o la reclamación al Gobierno de España de que «respete» el valenciano «como lengua propia y oficial».