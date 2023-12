Rebeca Torró y Arcadi España son ya historia del Grupo Socialista en las Corts. Ambos han dejado ya el acta que atesoraban desde el inicio de la legislatura el pasado 28 de mayo. Su presente pasa ya por el Gobierno de España donde serán nombrados secretarios de Estado de Industria y Política Territorial respectivamente, un movimiento que, según ha defendido el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, no suponen un “desmantelamiento” del grupo en el parlamento valenciano, sino más bien al contrario, “refuerzan la posición del PSPV y Ximo Puig en el Gobierno de España”.

Torró y España, ha explicado Muñoz, “son personas de la entera confianza” del secretario general de los socialistas valencianos y estarán al frente de “dos temas reivindicados por Puig”. “Son dos áreas estratégicas para los valencianos, no son asuntos menores”, ha señalado el diputado socialista quien además de loar la tarea hecha por ambos en el Consell la pasada legislatura ha tratado de marcar distancias con las quinielas que lo sitúan a él como el principal favorito para ser el próximo portavoz del grupo.

“No me adelantaría a los tiempos, cada momento tiene sus decisiones”, ha expresado Muñoz quien ha recordado que será la ejecutiva del PSPV quien acuerde el nuevo nombre. ¿Si él querría serlo? Ni sí ni no. “He dejado lo del querer o no querer”, ha indicado al tiempo que ha pedido no distraerse de la principal labor de los socialistas valencianos que es “hacer una oposición tenaz” al PP. Para ello, ha indicado, todos los integrantes del grupo serían aspirantes a ser portavoz. Y en todos, también Ximo Puig.

Muñoz ha remarcado que el expresident de la Generalitat y líder del PSPV no solo es el “principal activo” de los socialistas valencianos sino también “de la política valenciana”. Pese a estos grandes calificativos, el secretario de Organización no ve necesario que sea el próximo portavoz del grupo. “No tiene por qué ser el síndico, pero si quiere, ese activo haría una magnífica labor”, ha expresado al tiempo que ha añadido que Puig “se ha ganado el derecho de si quiere serlo, poder plantearlo”.

Compromís celebra los cargos

Los nombramientos de Torró y España han sido también punto de opinión del resto de formaciones que componen las Corts. Los más preguntados, Compromís, socios de Gobierno en el Estado. Su síndic, Joan Baldoví, ha celebrado que haya valencianos en puestos de responsabilidad y les ha pedido a ambos que actúen “como valencianos” y que hagan “toda la presión posible” en asuntos de la agenda valenciana como la condonación de la deuda, la financiación, el derecho civil o las industrias textil y cerámicas. “Que sean sensibles con la Comunitat Valenciana”, ha añadido.

No obstante, la celebración de que haya valencianos en cargos de responsabilidad no acaba de aplicársele directamente a Compromís. Los valencianistas están integrados en Sumar, pero no han entrado en estructuras del ejecutivo central en los ministerios que dirige la plataforma de izquierdas. “Lo importante no es tanto si hay cargos o no, sino que el acuerdo firmado se cumpla”, ha indicado Baldoví quien ha agregado que estar en las estructuras de Gobierno “no es condición sine qua non” para que se cumplan estos pactos.

Por su parte, el PP, a través de su síndic, Miguel Barrachina, ha expresado sus "mejores deseos" en lo personal a Torró y España y ha señalado que espera que tras su marcha del grupo los socialistas elijan un representante para poder "armar una estrategia común" sobre la agenda valenciana. "El diálogo que propone el presidente Mazón reclama una interlocución estable", ha señalado Barrachina quien ha recordado que fueron tanto Torró como España los que se reunieron la semana pasada con el jefe del Consell en el Palau.