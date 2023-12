"Estoy contenta y agradecida. Espero que casos como el mío no se repitan porque tenemos derecho a trabajar más allá de la venta de cupones. Es un trabajo muy digno pero no puede ser la única opción", afirma Mónica Tortosa, la mujer que fue rechazada 15 veces en un año para ocupar un puesto de administrativa en la Conselleria de Sanidad.

Desde el mes de septiembre, Tortosa ocupa un puesto en el servicio de atención telefónica del hospital La Fe. Es una vacante de tres años y para adaptar el puesto de trabajo sólo ha sido necesario un lector de pantalla. "El tema es que los programas informáticos que se usan en la Conselleria de Sanidad no permiten un lector de pantalla porque osn incompatibles. Lo que yo pido es que se modernice el sistema. Y me consta que se esforzaron por adaptarme le puesto de trabajo porque cuando yo llegué conocían la problemática. De hecho, hubo técnicos de la ONCE para adaptar la centralita", explica la mujer.

Mónica Tortosa acudió al sindicato Csif tras ser rechazada hasta en 15 ocasiones. Levante-EMV se hizo eco de la denuncia. "No había una solución para mi caso hasta que la denuncia salió en los medios de comunicación. "El objetivo es que no hay más casos así. Ya está bien. Yo me quedé ciega en dos años por la enfermedad rara que tengo y me vi sin opción de trabajo. No me dieron la incapacidad laboral y cuando me dieron el alta me volví a activar en la bolsa de empleo y claro, me llamaban pero no sabían que me había quedado ciega. Al final todo ha salido bien y estoy contenta y agradecia a la conselleria", concluye