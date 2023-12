Mónica Tortosa ocupaba los primeros puestos de la bolsa de empleo de la Conselleria de Sanidad como administrativa. Sin embargo, tras una enfermedad rara, perdió la vista. Ciega total. Y entonces llegó el rechazo. Cuando la llamaban de la bolsa de empleo y comunicaba su ceguera la respuesta era siempre la misma: "lo siento, no podemos contar contigo para este puesto". Levante-EMV lo publicó en el mes de mayo tras una denuncia del sindicato Csif. La conselleria había rechazado a la mujer hasta en 15 ocasiones en un año.

La Conselleria de Sanidad alegó en su día que no es que "no quisiera adaptarle un puesto de trabajo" de administrativa es que "no podía". La Administración pública trabaja en el área de salud con programas informáticos antiguos que no permiten la instalación de un lector de pantalla. Esa fue la explicación. Y entonces llegó el compromiso de revisar el perfil laboral de la mujer para ofrecerle alguna alternativa. Tres meses tardaron en hacerlo, tras un intento que, finalmente, no prosperó. Al fin, se produjo una vacante en el servicio telefónico del hospital la Fe. Y allí está trabajando Mónica Tortosa desde el pasado mes de septiembre. Y además, está "encantada".

Incapacidad laboral, denegada

Y es que Mónica Torotosa necesita trabajar. Sí o sí. Tras quedarse ciega solicitó la incapacidad laboral, pero se la denegaron ya que le faltaba poco más de un año de cotización para cumplir con el mínimo que marca la ley. La mujer afirma que le denegaron las ayudas que solicitó así que necesitaba ingresos. Durante el verano trabajó en la venta de cupones de la ONCE. Fue entonces cuando le ofrecieron un puesto de trabajo como telefonista en el hospital Padre Jofre que, finalmente, no properó. "El día que fui a hacer la entrevista de trabajo porque todo estaba en tiempo y forma llamó la mujer que ocupaba el puesto porque, finalmente, no se marchaba así que no había vacante que cubrir", explica la mujer.

Mónica Tortosa está muy contenta en su puesto de atención telefónica, en el hospital La Fe. Agradece a la conselleria el esfuerzo por adaptarle un puesto de trabajo porque "me gusta el empleo y me siento útil. Necesitaba trabajar y me gusta lo que hago".

Sin empleo

Y es que las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para encontrar un empleo. En la empresa pública, y en la privada. De hecho, el informe “Personas con discapacidad y empleo público en la Generalitat Valenciana” realizado por la Generalitat Valenciana y el Cermi CV asegura que de los 163.392 empleados públicos de la Generalitat Valenciana sólo 4.490 tiene una discapacidad reconocida, lo que supone el 2,7%. La mitad de los funcionarios con discapacidad trabajan en la conselleria de sanidad (2.129 personas, lo que supone un 3%) y el resto se reparten entre personal docente (1.052 profesores de más de 68.000 lo que supone un 1,5%) y personas l de la Administración general (con 1.016 funcionarios del 19.443, lo que supone el porcentaje más alto con un 5,8%). En la Administración de justicia solo consiguieron plaza 166 personas con diversidad funcional de una plantilla de 5.521 personas (lo que supone el 3%).