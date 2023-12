Manuel tiene 20 años y podría ser el nieto de todos los que han acudido al día de puertas abiertas de la Diputación de València por el día de la Constitución. El 45 aniversario de la Carta Magna no levanta pasiones entre la juventud, pero sí entre la generación que vivió la época más convulsa de la historia reciente de España.

Este miércoles los ciudadanos tenían la oportunidad de visitar los pasillos de la Diputación de Valencia y de leer un artículo de la Constitución en el salón de plenos (que según Mari Carmen, parece más grande por la tele). La mayoría de los valencianos que han acudido piden reformas que actualicen el texto legal. "Le hace falta un lavado de cara para adaptarla a los tiempos, aunque sea quitarle el gotelé", cuenta con gracia Fernando, un jubilado que ha acudido al día de puertas abiertas.

El día comenzó en un tono más solemne con un acto del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que animó a los valencianos "a seguir construyendo juntos una España justa e igualitaria". Lo hizo antes de leer el primer artículo de la Constitución, en un acto de lectura colectiva que la corporación provincial ha organizado para celebrar el aniversario de la carta fundacional.

Mompó estuvo acompañado por las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari, los portavoces del PSPV Carlos Fernández Bielsa y Vox, Sergio Pastor, senadores, diputados nacionales y otros cargos. En la misma línea, el presidente defendió la vigencia de la constitución "Los padres de la Constitución consensuaron un texto que daba respuesta a aquellos tiempos, a los actuales y a los futuros".

Hambre de reformas

Los ciudadanos que visitaron la diputación no parecen, en cambio, de acuerdo con Mompó. La mayoría pide desarrollar artículos para actualizar el texto. "Me gustaría que las autonomías fueran más independientes del Estado, y que el valenciano estuviera más blindado y arraigado por la norma. Todos los idiomas cooficiales en general", reclama Pepa Castelló.

Otro aspecto tiene descontenta a Pepa es el Senado. "Creo que tenemos demasiados políticos y hay algunos organismos que no sé ni por qué existen porque en la práctica no sirven para casi nada y se gasta muchísimo dinero en ellos", explica.

El centro de València está a rebosar en el día de la Constitución. Un artista callejero toca el Bella Ciao, La Vie en Rose y un villancico por unas monedas. A pocos metros, dos estudiantes con Violonchelos le hacen la competencia mientras los riders en bici y en patinete zigzaguean a toda prisa entre los grupos de guiris que hacen visitas a la plaza de la Virgen.

Las tiendas de patinetes y bicicletas para turistas ocupan el sitio de lo que eran panaderías y comercios locales, en un barrio donde hay una cama de apartamento turístico por cada dos vecinos de toda la vida, según un estudio reciente de ReViTur. Valencia ha cambiado mucho en los 45 años de la Constitución.

Pese a todo, Ascensión García piensa que la Constitución sigue completamente vigente a día de hoy, pero reivindica que no se contradiga con "tanta facilidad", o que al menos se consulte al pueblo. "Lo que no entiendo es que se modifiquen algunas cosas por la cuenta de atrás, sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía", reivindica en referencia a la Ley de Amnistía.

Pilares de la democracia

Antonio López es funcionario, y explica que, para él, la Constitución nace como una carta "de mínimos". "Sienta las bases, pero a partir de ahí los españoles tenemos que ir desarrollando las normas y avanzando poco a poco. Yo no soy partidario de reformar las bases, pero sí de desarrollar algunos artículos para adaptarlos a los tiempos, pero siempre con los pilares que se marcaron en un inicio", asegura.

Manuel Garrigós tiene 20 años y ha venido a acompañar a su tía, que votó la Constitución, al día de puertas abiertas. Asegura que sabe poco o nada de la Carta Magna por desinterés y porque no le enseñaron nada sobre ello en el instituto ni lo ha leído en los medios, aunque añade que "mi tía sí que me ha contado muchas cosas de entonces".

Lo que preocupa a Manuel (como a casi todos los jóvenes) como a su tía de 83 años, es la vivienda. "Hay un artículo que habla de la vivienda digna, pero no se cumple, salvo en algún caso que interesa", asegura. Su tía Ángeles, en cambio, reformaría algún artículo, como el que dice que debe priorizarse un sucesor al trono que sea hombre frente a la mujer.

Al seguir preguntando, reconoce que la mayoría de la población española a día de hoy no tuvo oportunidad de votar la Constitución, y afirma que deberían darles la oportunidad de participar en algunos cambios. "No me parecería mal que se votara, por ejemplo, el modelo de estado: Monarquía o República", sentencia.