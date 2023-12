«La tradición y la ilusión por si toca». Este es el argumento que más se repite estos días en las colas de las administraciones de lotería de la Comunitat Valenciana. A dos semanas de celebrarse el sorteo más importante de nuestro país, los puntos de venta empiezan a acumular decenas de personas que hacen cola para hacerse con uno de los boletos y cumplir así con el ritual.

Las previsiones para este año son buenas, al menos así lo creen desde la AsociaciónEspañola de Administraciones de Lotería (Anapal), que estiman que cada valenciano gastará una media de 80,31 euros en décimos para el próximo Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre.

Una cantidad que supone un incremento respecto al año anterior de algo más de diez euros por persona ya que en 2022 el gasto medio se situó en los 69 euros. Y como en todas las estimaciones, los hay quien gasta más y quien gasta menos: «Nosotros jugamos 7 décimos, pero porque los compartimos con la familia», cuenta Inma Martín, una vecina de València que ayer hacía cola en una de las administraciones de la Plaza del Ayuntamiento.

El mayor premio es... un viaje

Más comedido se muestra Alejandro, que aunque no se reconoce muy seguidor de la lotería, «la presión social» hace que cada año apueste todo al número que juega su empresa: «Si les toca a mis compañeros y a mí no me muero de la envidia», bromea.

Preguntado sobre en qué invertiría el dinero si los niños de San Ildefonso cantaran su número el día del Gordo, el joven dice que «me compraría una casa.Y poco más, porque como están los precios...».

Y es que 400.000 euros dan para mucho, y aunque se supone que «el mayor premio es compartirlo», según repite año tras año el anuncio de Loterías y Apuestas del Estado, los valencianos confiesan que con el dinero del premio se darían ‘un caprichito’. «Una autocaravana», «un coche nuevo», o «un viaje por todo el mundo», confiesan Susana, Francisco y Almudena, además de, por supuesto, «para tapar agujeros».

Los nuevos souvenirs

Aunque todavía es pronto para hablar de cifras ya que «la venta empieza a moverse en el momento en el que se lanza el anuncio de televisión» -explica Salvador Malonda, presidente de Anapal en la Comunitat Valenciana- «de momento la venta está animada y creemos que se pueden superar las cifras del año pasado».

De hecho, en la autonomía se prevé vender más de 392 millones de euros en décimos, siendo la cuarta región de toda España con mayor venta, solo superada por Madrid (537 millones de euros), Andalucía (485) y Cataluña (424).

Si bien «el grueso de las ventas se da a partir del mes de diciembre, especialmente la semana previa al sorteo», Malonda señala que en los últimos años se han aumentado las ventas en el periodo estival, donde ya calculan que se compran el 30% de los décimos vendidos en total. Una cifra que llama la atención si tenemos en cuenta que se empiezan a comercializar en julio, pero es que «los décimos son los nuevos souvenirs», dice María Pascual, una vecina que «antes regalaba imanes pero ahora regalo esperanza».

Crece la venta por internet

La compra de décimos para el sorteo del 22 de diciembre ya no es cosa de azar. Así lo asegura el presidente de Anapal en la Comunitat Valenciana, Salva Malonda, que cuenta como ahora «la gente busca números muy concretos para el sorteo». Las fechas señaladas siempre son muy demandadas, «pero los terminados en 13 se agotan enseguida todos los años», cuenta Malonda mientras que añade que otras terminaciones muy buscadas son «el 7, el 69, y el año en curso», es decir, en este sorteo será el 23.

Por su parte, el gerente de Loterías El Toro, Josep Iborra, apunta a la venta en «administraciones fetiche», aquellas que cada año logran vender algún décimo premiado. En este sentido, destaca las ventajas de internet «que ha permitido que la gente pueda comprar sin necesidad de desplazarse», algo que también ha favorecido las ventas. De hecho, este canal ya genera el 30% de las ventas del sorteo del Gordo. Uno de ellos es Quique López, que cuenta que lleva «dos décadas jugando el mismo número de Manises, pero desde hace unos años lo compro a través de la web.»