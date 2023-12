El balancín de Rania, de 8 meses, está en la entrada de su casa. Al lado hay una montaña de bolsas de plástico donde ella y sus hermanos, de 4 y 6 años, tienen sus juguetes y no los pueden sacar. Sus padres viven con las maletas hechas, porque en cualquier momento un grupo de agentes les tirará la puerta abajo para echarles de casa.

Se conoce como "desahucio de fecha abierta", y es cada vez más común en Valencia. En lugar de notificar por carta al afectado el día y la hora del desalojo, se le dice que desde ese momento en adelante vendrán a ejecutarlo sin previo aviso. Normalmente estos desahucios se usan para casos de okupación y van por la vía penal.

A Mohamed y su mujer se les notificó la fecha abierta el día 27. "No dormimos nada desde entonces. No sabemos cuándo pueden venir a echarnos, es muy angustioso", cuenta el padre de familia con lágrimas en los ojos. Su aspecto es demacrado, tiene los nervios disparados y se rompe a cada rato de la entrevista. No tienen ninguna alternativa salvo entrar a un piso abandonado, algo que tratan de encontrar para, por lo menos, tener un techo sobre sus cabezas, aunque sigan siendo condiciones de miseria.

Sus hijos están en el colegio durante la entrevista, pero Mohamed cuenta que ambos "están muy asustados". "Entienden lo que nos está pasando y el mayor no quiere irse de su casa, pero sabe que alguien va a venir a echarlos".

Más desahucios y más violentos

El de Mohamed es uno de los muchos casos de fecha abierta que hay en València, cada vez son más, según denuncia el Sindicat d'Habitatge de València. El pasado martes un dispositivo de 8 furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ejecutó uno de estos desahucios en Burjassot. El sindicato tiene más casos de familias que están bajo esta presión y teme que crezcan más en número.

El objetivo de este tipo de desalojos es, según opinan los sindicalistas, "generar desorganización y la imposibilidad de oponer fuerza efectiva real para parar los desahucios", explica Sergi González, miembro del sindicato. En definitiva, la fecha abierta hace casi imposible que los movimientos en defensa del derecho a la vivienda puedan colocar a muchas personas en la puerta del piso para evitar el desalojo.

⚠️ALERTA DESNONAMENT⚠️

S'està produint un desnonament en data oberta de facto i sense avisar.



CAIXA POPULAR I LES FORCES REPRESSIVES DE L'ESTAT ANTEPOSEN L'ESPECULACIÓ A LA VIDA DE LA CLASSE TREBALLADORA pic.twitter.com/6Swqag6AxR — Construint Burjassot (@ConstruintBurja) 28 de noviembre de 2023

Pero no solo están aumentando este tipo de desahucios, también la violencia de los mismos. "Los casos cada vez se resuelven más rápido, vemos una militarización brutal de los barrios, la presencia de antidisturbios es cada vez más normal, igual que la de empresas de vigilancia y desokupación. Todo esto no era habitual hace un año y tememos que vaya a peor", cuenta González.

En opinión de los activistas, la ley de vivienda no ha servido para echar el freno a los desahucios de familias pobres. "Nos provoca rabia, porque nos vendieron la ley de vivienda como una gran victoria, pero lo que vemos en los barrios es todo lo contrario. La especulación continúa y la propiedad de las casas se concentra en fondos buitre y bancos, que expulsan a los vecinos de toda la vida y gentrifican el barrio metiendo turistas. Hasta los bajos comerciales ahora son Airbnb".

El resultado, según ven los sindicalistas es que "hay más pisos vacíos que al final acaban okupados por familias que no tienen alternativa porque, precisamente se les echó de casa". Añaden que "es la ´tónica general de Valencia; pisos enfocados al turista y no para vivir".

Un limbo legal

Los desahucios de fecha abierta se concibieron como una forma de agilizar algunos desalojos y conseguir ejecutarlos con menos resistencia. Los primeros casos documentados datan del año anterior a la pandemia y, aunque entonces era muy poco comunes, cada vez lo son más.

Este tipo de prácticas lleva años generando dudas entre los abogados especialistas en derecho a la vivienda, que lo consideran "alegal", ya que no existe una norma directa sobre este asunto pese a que la legislación fija que un desalojo debe notificarse con fecha y hora.

La Ley de Vivienda aprobada recientemente es la primera que añade un punto al artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Lec) en el que especifica que es necesario "incluir el día y la hora exacta en los que tendrá lugar" el desahucio.

La clave del asunto es que este tipo de desahucios de fecha abierta no van por lo civil, sino por lo penal, lo que habilita a los juzgados y denunciantes a iniciar este tipo de procesos sin topar con la norma aprobada en la Ley de Vivienda.

Sin trabajo no te dan papeles, y sin papeles no te dan trabajo

Mohamed era empresario en Marruecos y tenía dos tiendas de ropa. Visitaba frecuentemente España por su trabajo desde 2013, hasta que, en plena pandemia, decidió aprovechar uno de esos ferris y el visado de turista para quedarse definitivamente en España. Entonces se dio de bruces con la realidad.

El permiso de turista se acabó y Mohamed no pudo renovar sus papeles. Empezó a buscar trabajo por todos lados, pero sin documentos no querían contratarlo. "Me ofrecieron varios trabajos pero luego se echaban atrás al ver que no tenía documentación. Tengo que decir que lo entiendo, porque contratar a alguien sin papeles les puede provocar muchos problemas a un dueño de un negocio si le pillan, así que me decían que les gustaría pero que no podía ser", asegura.

Este emigrante entró en la paradoja que viven muchas personas al llegar a España. Para conseguir los papeles debes tener un contrato de trabajo, pero sin papeles no te dan trabajo en ningún sitio más que en la economía sumergida. El hombre explica que ha trabajado en el campo, en la chatarra y en otros sectores de la economía sumergida que le daban lo justo para llevar comida a casa.

Durante un tiempo, las 4 personas de la familia estuvieron viviendo en una habitación pagando 300 euros, pero al ver que aquello no era vida decidieron okupar un piso vacío. Fue una antigua vivienda de portero en el último piso de una finca. Han pasado 14 meses hasta que ha llegado la carta de desahucio.

Mohamed tiene un aspecto demacrado, los nervios disparados y se rompe cada poco al contar su historia. Explica que lo que más le duele es tener que vivir "en la miseria cuando en Marruecos podía ganarme la vida".