A mediados de septiembre me mudé a Náquera y desde entonces concibo mucho peor la vida en la ciudad de València y su periferia. Para el que no la conozca, Náquera es una localidad de la comarca del Camp de Túria que está a escasos 30 kilómetros al noroeste de la capital valenciana. Ya en la sierra Calderona. Su distancia respecto a la ciudad y también su altitud, porque abarca montañas, como la del Pinar, que se elevan cerca de 500 metros sobre el nivel del mar, permiten ver a la urbe con perspectiva. En algunos de los pocos días de viento encalmado que ha habido desde que comenzó el otoño, he podido observar la gran boina de contaminación que inunda València a primera hora de la mañana.

Cuando falla la ventilación y el anticiclón aprieta, el aire frío queda retenido en las capas más bajas de la troposfera atrapando consigo contaminantes como el dióxido de nitrógeno o el monóxido de carbono, en general emitidos por el tráfico. En esos casos concretos, que se dan con bastante regularidad en invierno, alrededor de un millón de personas de la capital y su entorno quedan expuestas a niveles altos de esos gases y al material particulado, que nos traspasa y llega hasta los pulmones así como al torrente sanguíneo. Sería muy ingenuo pensar que esto no tiene efectos en la salud de quienes los respiran, más que nada porque la literatura científica que habla de los perjuicios es interminable. En la última semana me he visto involucrado en dos conversaciones, una en el ámbito laboral y otra en el familiar, sobre el impacto de la contaminación y su vinculación con el calentamiento global. Al final la COP28 está poniendo la problemática en el disparadero. En ambos casos el leitmotiv del debate era que el actual cambio climático no es tan fiero como se vende. Esta idea se la han ganado a pulso los mandatarios que no toman las decisiones oportunas y que no predican con el ejemplo. Si bien es cierto que ha habido avances en nuestro país en aras de reducir la contaminación, y que la esperanza de vida, pese a todo, sigue aumentando, la realidad global nos empuja hacia una alarmante escasez de recursos y pérdida de confort que ya se comienza a notar. Piensen en esas batallas épicas de las películas donde un ejército va a todo trapo camino de la primera hilera de soldados de la milicia enemiga, que esperan estáticos, escudo en ristre y rodilla en el suelo. Rezando para salir bien parados del golpetazo. Ahí, en esas filas de máximo riesgo, está España frente a los rigores del actual cambio climático.