Los deberes de Educación para seguir mejorando en el informe PISA

¿Con qué ejercicio te sientes más cómodo? ¿Con una ecuación de segundo grado o teniendo que calcular el número de baldosas que caben en esta habitación sabiendo el área y la superficie de los muebles? Casi todos los estudiantes valencianos deciden hacer la ecuación.

Este tipo de pregunta es muy común en la prueba PISA. La hacen porque no es lo mismo saber resolver un problema, que memorizar y vomitar una fórmula matemática. Lo que busca el informe educativo más prestigioso del mundo es que los alumnos sepan resolver problemas, no recitar.

La pregunta tiene trampa, porque para resolver ambos ejercicios hay que aplicar la misma fórmula, pero da muchísima información sobre el tipo de sistema educativo de cada país. Resolver o recitar. Entender o vomitar datos.

Los últimos resultados del Informe PISA se presentaron este martes y dejan en buen lugar a los estudiantes valencianos, que mejoran y se salvan de un tsunami educativo mundial que ha hundido la educación tras la pandemia. El informe mide los resultados en tres grandes áreas: matemáticas, lectura y ciencias, y va de 0 puntos a 500.

El nivel de matemáticas de los estdudiantes valencianos baja un punto hasta los 473, en ciencias mejora cinco puntos y llega a 483 y en lectura sube nueve puntos más (482 en total). Es una de las pocas mejoras en medio de una caída general de resultados en España.

Menos ratios, cambio de horarios o dos profes a la vez en el aula

La educación está en un proceso de cambio profundo, y los docentes y directores tienen propuestas de todo tipo para mejorarla y seguir aumentando la calidad en futuros PISA. Toni Solano, director del IES Bovalar de Castelló y autor de varios libros sobre educación asegura que todo gira en torno a las ratios. A menos ratios en las aulas, mejores resultados en PISA. Solo hay que ver como quedan en el informe las autonomías que menos dinero invierten en contratar profesores, explica.

"En una clase de matemáticas de 30 personas en secundaria hay como 10 niveles distintos. Un docente solo no se puede adaptar a todos". Asun Pérez, directora del IES Conselleria, es partidaria de dividir al alumnado por niveles y no por edad, como ya hace Alemania y ya ha anunciado que hará Francia, precisamente tras los malos resultados del informe PISA.

"No pasa absolutamente nada, porque un alumno puede ser peor que otro en mates pero estar más espabilado en ciencias. La clave es que tengamos a todos los niños con un mismo nivel en esa asignatura juntos, para que mejore la calidad de la docencia. Da igual que sean de años distintos", asegura la directora.

Otra medida que propone Pérez es cambiar los horarios en los centros. "Seamos sinceros, la escuela está diseñada para tener a los niños aparcados mientras trabajamos, pero no debería ser así. Que un adolescente vaya a clase de 8 a 3 no tiene sentido y no es nada bueno para ellos", cuenta Asun.

Estudios científicos como los del experto Daniel Gabaldón confirman esta teoría. Al estar en una etapa de crecimiento, los jóvenes necesitan domir más horas, y está demostrado que la franja de las 8 a las 10 de la mañana no son capaces de retener a penas información, sea cual sea la materia, con lo que los horarios para adolescentes de 8 a 15 no les benefician.

Miguel Soler es profesor de matemáticas y fue secretario autonómico de Educación la pasada legislatura (que es la que mide el informe). Lo primero que reconoce es que hay un problema que el Govern del Botànic no solucionó en 8 años: la burocracia. "Hay docentes que se pasan más horas haciendo papeleo que enseñando", explica.

Soler, que también pone el foco en las ratios, es un defensor de la codocencia, es decir, que haya dos profesores dando clase en el aula. "Si metes a dos docentes en una clase de 30 también estás reduciendo las ratios mucho, y está más que demostrado que es muy beneficioso para la educación de los estudiantes. Ahí es hacia donde tenemos que ir", cuenta.

La batalla por la Lomloe

La nueva ley educativa del Gobierno (Lomloe) avanza hacia esta educación por competencias en lugar de los saberes y temarios. Supone hacer un gran cambio en la manera de enseñar, y buena parte de los docentes no están de acuerdo con ello.

José Das, profesor de matemáticas del IES Lluis Vives de Valencia y miembro del Observatori OCRE considera que el nivel y la exigencia al alumnado es cada vez más baja. "Cada año las notas de la selectividad son más altas pero en PISA bajamos", cuenta. En su opinión, la reforma legal que permite al alumno pasar de curso sin tener en cuenta las asignaturas suspendidas (siempre y cuando el claustro considere que está preparado) está teniendo efectos muy perniciosos en las aulas. "Permitimos que alumnos pasen o titulen con 5 suspensos, y eso que hay una reabaja de la exigencia", cuenta.

Otra crítica de DAS es que el currículum (al ser por competencias) es más disperso y "ni siquiera los docentes tenemos claro qué es lo que tiene que saber el alumnado, por lo tanto no le podemos exigir", explica. La eliminación de las especialidades y la educació por ámbitos también le parecen errores.

Solres es de otra escuela totalmente distinta. Para empezar, explica que "lo de la bajada de nivel y que el alumnado es más tonto se lleva diciendo desde la época en la que yo iba a clase y tengo 69 años. Llama la atención como las generaciones son cada vez menos inteligentes y estamos consiguiendo un mayor progreso", comenta. Por otro lado asegura que "España sigue siendo el país de la UE donde más personas repiten curso y no titulan, con lo cual no creo que se esté regalando nada a nadie".

Toni González Picornell, director de la Asociación de Directores de Secundaria (ADIES PV), también reclama profundizar en la educación por competencias. Es el modelo que tienen los países con mejores resultados en PISA. El objetivo es que el alumnado vea lo práctico de lo que están aprendiendo, sobre todo en matemáticas para hacerlas más interesantes", cuenta. Esto no implica que desaparezca la clase magistral, pero sí que se liguen los conocimientos con el entorno. "Por ejemplo, se puede organizar una actividad para que vean como una ecuación de segundo grado se puede usara para levantar un pilar que sostenga un edificio, o para sacar una fórmula química", explica.

Además, la sociedad ha cambiado radicalmente, y la educación demanda también esos cambios. "Con las tecnologías, enseñar a los alumnos a encontrar información de fuentes fiables, organizarla y sacar conclusiones va a ser algo súper importante. Hay que seguir por este camino, es lo que nos están demandando desde el minuto uno", cuenta Picornell.