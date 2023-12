El rincón "pureta" del DreamHack donde aún se juega al ‘Street Fighter’

Segunda jornada a reventar del DreamHack Valencia. Cientos de aficionados a los videojuegos, la mayoría de ellos jóvenes, unos con sudaderas con capucha y bebida energética en las manos, otros vestidos como sus personajes favoritos, deambulaban el sábado entre los espacios en los que otros cientos jóvenes como ellos se entregaban al Fornite, al Rocket League o al CyberTitans con la concentración de un monje escribano en un monasterio medieval.

Toda la Fira está ocupada… ¿Toda? ¡No! Un espacio poblado por irreductibles puretas resiste, todavía y como siempre, comiendo bolitas en el Pacman, colocando piececitas en el Tetris o lanzando 'hadoukens' -o 'jayuquens', como se decía en los recreativos de los 80- en el Street Fighter.

La era de los recreativos

A decir verdad, no solo hay cuarentones en la zona «retro» del DreamHack. Y, realmente, ahí está la gracia del asunto. Ante las antiguas consolas del OutRun, del Phoenix, o del Ghouls’n Ghosts encontramos a jóvenes como Iván y Silvia (19 años), ambos atraídos por los «gráficos antiguos» pero, sobre todo, por la sensación de poder enfrentarte hombro con hombro a tu oponente, sin auriculares de por medio ni conexión a internet. «Yo no he vivido la época de los recreativos, pero mis padres sí que me han contado que se pasaban ahí toda la tarde y que jugando te hacías amigo de todo el mundo», justifica Iván.

Víctor, de 48 años, era de esos que pasó la adolescencia en unos recreativos desarrollando una serie de conocimientos que le permiten darle una paliza en el Bubble Bobble a su hija Cristina, de 13 años. «En los juegos modernos me gana ella, pero aquí no», proclama Víctor feliz, para confesar a continuación que lleva planteándose desde aquello de la pandemia comprarse su propia máquina de esas a las que había que echarles una moneda de 25 pesetas para que funcionaria.

Hasta 5.000 euros por una consola

¿Precios? «Pues no es lo mismo una consola genérica que le puedes meter cualquier videojuego, que te cuesta entre 500 y 600 euros, que una original del Arcanoid, que en vez de joystick tiene un spinner y que te puede costar de 3.000 a 5.000 euros», explica José María Litarte, director del Museo del Videojuego Arcade Vintage de Ibi y responsable de la «zona retro» del DreamHack.

Aquí solo han traído 20 de los más de 300 equipos que tienen en el museo, un lugar desde el que han observado el «boom» que desde hace una década están viviendo los videojuegos de los años 80 y 90.

«Viene mucha gente que vivió aquella época, pero también adolescentes y niños de cinco años -explica Litarte-. A nosotros lo que nos atrae es la nostalgia de ese tiempo en el que los recreativos eran nuestra red social, el sitio en el que una vez había merendado y visto ‘Bola de drac’ sabías que ibas a encontrar a tus amigos. Y a ellos (dice mirando a dos chiquillos al volante del OutRun) la novedad que supone jugar con un joystick y unos botones y poder hacerlo al lado de tu mejor amigo».

Estudiar al adversario

Son ya las 13.00 horas del sábado y está a punto de empezar una nueva ronda de la competición Super Street Fighter II Turbo cuyo premio de 3.000 euros ha atraído a alguno de los mejores «jugones» de España. David, de Elda, tiene 27 años, 10 menos de los que tiene la primera versión de este mítico videojuego. «La primera vez que vi el Street Fighter fue en una cabaña en una estación de esquí y no le hice mucho caso».

Ahora lo domina de tal manera que se ve capaz de enfrentarse a los expertos algo mayores que él que echaron los dientes sobre el serrín de los recreativos del barrio. Su luchador preferido es el ruso Zangief, aunque asegura que lo importante no es tanto el personaje sino el jugador que lo maneja. «No es que estudie a mis rivales, pero conocer sus rutinas es fundamental», confiesa.