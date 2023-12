La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha salido al paso de las declaraciones del president Carlos Mazón en las que carga contra la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana al defender que ahora mismo hay en marcha obras por valor de 5.000 millones de euros en la autonomía sufragadas por Moncloa. Bernabé, líder de la única institución que queda en manos de la izquierda en la Comunitat Valenciana tras el 28M, busca así desactivar la estrategia del popular, que mañana celebra una cumbre con Isabel Díaz Ayuso en Madrid para activar sinergias entre ambos territorios y que prepara otras cuatro con otras comunidades presididas por el PP para hacer oposición a Sánchez desde las autonomías.

Mientras realizaba esa defensa de la labor del Gobierno en tierras valencianas, la delegada ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez "está siendo útil para la Comunitat Valenciana" por esas inversiones en marcha y ha abierto la puerta a novedades inminentes en materia de infraestructuras. "Vamos a ver en los próximos días inmediatos cómo el Gobierno de España es el que realmente está siendo útil para la Comunitat Valenciana y para sus infraestructuras estratégicas", ha señalado.

No ha hecho referencia explícita al Puerto de Valencia, pero se da la circunstancia de que la ampliación de la terminal norte está sobre la mesa del Consejo de Ministros desde enero de 2023, hace casi un año. La propia Bernabé ya aseguró hace escasas dos semanas que esa luz verde al puerto podría llegar "en breve".

Pide colaboración a Mazón

Al margen de posibles novedades sobre el puerto, la máxima representante del Gobierno de Sánchez en la C. Valenciana ha solicitado a Mazón que abandone la "demagogia" y la "falta de colaboración" y "siga el ejemplo" de la Generalitat de Ximo Puig, "un ejemplo de comunidad próspera con los mejores índices de crecimiento" y se "ponga a trabajar con el Gobierno para llevar a cabo grandes inversiones".

Bernabé ha criticado que la cita de mañana con Ayuso "recuerda" a la que ya tuvieron "el múltiple encausado Francisco Camps y la presidenta del club de fans de Milei, la ultraderechista Esperanza Aguirre", y ha afeado que vayan a haber "de obras tan importantes como el corredor mediterráneo". "No sé si van a celebrar que hace 20 años fue una ministra del PP, Loyola de Palacio, la que directamente metió en el cajón el corredor mediterráneo, o si van a celebrar que hace 10 años fue una ministra y compañera de ellos dos la que directamente votó 'no' a que el corredor estuviera dentro de las líneas transeuropeas. No sé si van a hablar de eso mañana o de que es el Gobierno de España el que ha invertido más de 4.400 M€ en el corredor, en el que estamos haciendo una licitación a la semana", ha defendido.