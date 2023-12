PSPV y Compromís denuncian que Mazón no convoque las Corts antes de reunirse con Hacienda

En 2016, el pleno de las Corts aprobó una PNL en la que instaba a la creación de una comisión entre el parlamento autonómico y el Consell para tratar los asuntos sobre la reforma de la financiación autonómica. Este tendría "como mínimo, carácter trimestral" y sería "siempre convocada antes de cada Consejo de Política Fiscal y Financiera". Este último órgano en el que están el Ministerio de Hacienda y las autonomías se reunirá este lunes, sin embargo, del de la cámara autonómica, tal y como protestan PSPV y Compromís, no hay ni rastro, pese a que aquella moción la presentó el PP.

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha registrado este lunes un escrito solicitando formalmente la convocatoria de la Comisión Mixta Consell-Corts sobre financiación y deuda histórica, una demanda que ya ha realizado en reiteradas ocasiones al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y que, lamenta, "ha sido ignorada". Esta comisión, formada por los grupos, el Consell y los expertos sobre financiación nombrados por les Corts se reunía antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera las últimas legislaturas, algo que no sucederá en esta ocasión.

Para Compromís, "no es casualidad" que después de seis meses en el gobierno, no se haya convocado esta comisión pese a las reiteradas peticiones porque "no tiene propuesta de reforma de financiación" mientras que considera que es "evidente" que no quiere defender la condonación de la deuda, "porque ni entre ellos [los partidos que conforman el ejecutivo autonómico, PP y Vox] se ponen de acuerdo".

"La postura de los valencianos y valencianas tendría que ser consensuada en la comisión Consell-Corts como se ha hecho siempre", ha reprochado por su parte el portavoz de Hacienda del PSPV en el parlamento autonómico, José Muñoz, quien califica esta ausencia de reunión en la cámara autonómica de "apagón informativo" sobre cuál va a ser la postura de la Comunitat Valenciana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes.

"Hacer guerras partidistas"

En este sentido, Muñoz acusa a Mazón de "defender un modelo de financiación que discrimina a los valencianos solo por intereses partidistas" y le exige que "plante cara a quienes apuestan por una reforma que perjudica a la Comunitat Valenciana": "Es lamentable que solo se interese por la financiación autonómica para hacer guerras partidistas y que gobierne con quienes defienden colgar por los pies al presidente del Gobierno".

A esta crítica también se suma Compromís. Según expresa Baldoví, el gobierno valenciano "no va a Madrid a defender los intereses valencianos sino a recibir instrucciones, están esperando a reunirse con Ayuso para decidir el posicionamiento de este gobierno en debates que afectan a la vida de cinco millones de valencianos". "Es indignante que este gobierno no tenga un posicionamiento propio y que esté más pendiente de los intereses de Madrid que de defender las reivindicaciones valencianas”, señala.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes será el primero al que acuda el nuevo Consell con la consellera de Hacienda, Ruth Merino, como representante. En este, el ministerio informará sobre los objetivos de déficit para la elaboración de los presupuestos, lo que podría afectar a la Comunitat Valenciana en 300 millones. No está previsto hablar de financiación autonómica aunque Merino propondrá abordar este asunto criticando la "injusticia financiera" que vive la Generalitat.