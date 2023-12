Nueva cumbre del clima. Nueva decepción. Ningún avance real. Los gobiernos no se ponen de acuerdo ni en la urgencia de la reducción de las emisiones de CO 2 , ni en la creación del fondo de ayuda económica para la lucha contra el cambio climático en los países menos avanzados, ni en el diseño de un mecanismo de sanción real para aquellos países que no cumplan los protocolos y acuerdos internacionales sobre el cambio climático.

Hasta que estos tres aspectos no se interioricen en la agenda de todos los países, no hay nada que hacer. Habemus calentamiento climático para años, para décadas. El problema es que el desarrollo de estas cumbres mundiales cada vez suscita menos interés en la ciudadanía. Personalmente creo que es un error que se celebren, obligatoriamente, cada año. Deberían convocarse cuando realmente hubiese algún acuerdo importante que anunciar, que poner en marcha. Pero la repetición anual de fracasos diplomáticos se convierte en una letanía que ya no genera ni pena ni preocupación en la sociedad.