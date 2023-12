"No hay forma de llegar al centro en metro, está todo cortado y nadie nos dice nada"

Una odisea. Así califican algunos usuarios que han intentado llegar al centro de València desde el Oeste de la ciudad su viaje. Lo que ha empezado esta mañana como una incendencia eléctrica que ha provocado retrasos en algunas estaciones y líneas se ha convertido en un auténtico infierno a primera hora de la tarde cuando las obras para reparar la catenaria que había perdido tensión han obligado a cortar el tráfico en sentido centro desde la estación de Avenida del Cid.

Es el caso de Verónica. Ha salido de trabajar junto al Hospital General a las 15:00 horas y todavía a llegado a su casa en el centro. "He cogido el metro como siempre en la estación 9 d'Octubre y sin saber qué ha pasado nos han bajado en Avenida del Cid y nos han dicho que los trenes no podían circular más allá". Al igual que le resto de pasajeros, Verónica ha tenido que buscarse la vida. "No nos han dado ninguna solución... solo que la línea estaba cortada y que teníamos que seguir o a pie o esperar al servicio de la EMT".

El corte al que se refiere Verónica responde, en realidad, a la interrupción del servicio por parte de Metrovalencia a una hora considerada valle, en la que se registra (supuestamente) menor carga de pasajeros y durante la cual se está aprovechando para arreglar la catenaria que había perdido tensión en la línea L7. Durante toda la mañana, y según ha podido confirmar este periódico, los responsables del servicio han optado por mantener el servicio aislando el tramo afectado y haciendo uso de una única vía.

Sin embargo, Verónica lamenta la falta de información por parte de Metrovalencia y el hecho de que no se haya habilitado un servicio de autobuses hacia el centro para compensar el cierre de la líenas. "Llevo media hora esperando en la parada de bus y no llegan los autobuses... Al final tendré que pagar un taxi".