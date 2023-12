La izquierda advierte de futuros "recortes" en los Presupuestos del Consell y el PP culpa a Sánchez

Cruce de reproches en las Corts tras el Consejo de Político Fiscal y Financiera celebrado el lunes. PSPV y Compromís han criticado este martes que el Consell mantenga unos presupuestos que adolecen de "rigurosidad", que "no cuadran", "están cojos" o "nacen muertos" después de que el Ministerio de Hacienda informara el lunes que la Comunitat Valenciana dispondrá 500 millones menos de los que el Consell había previsto, por reducción de las entregas a cuenta y del límite de déficit, algo ante lo que el PP ha culpado al Gobierno de España.

No es la primera vez que en los Presupuestos de la Generalitat la partida de ingresos contiene cifras que no cuadran con lo que se recibirá. Los 1.300 millones de los ocho años de cuentas botánicas fueron una constante, como constante fue la crítica de PP y Vox a esta práctica. Sin embargo, ahora se intercambian los papeles y las formaciones de izquierdas toman los argumentos anteriores para señalarles que, si se los aplicasen, deberían devolver las cuentas al Consell. Todo mientras se van debatiendo en comisión las enmiendas, pequeñas modificaciones que no cambiarían el montante global.

"Es evidente que estos presupuestos son unos presupuestos que nacen muertos y enn un claro ejercicio de irresponsabilidad están condenados a los recortes", ha expresado el portavoz de Hacienda de los socialistas, José Muñoz. "Me ciño a lo que argumenta el PP y si quieren ser rigurosos, deberían coger estos presupuestos y devolverlos al Consell", ha señalado la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas. Ambas formaciones rechazan comparar la situación con las partidas del Botànic porque aquellas cuentas "tenían gastos reales" y recuerdan que el actual Consell contará con récord de ingresos del Estado.

En total, la Comunitat Valenciana recibirá del sistema de financiación autonómica (SFA) 15.254 millones de euros durante el próximo ejercicio, un 13,4 % más que el año previo pero 263 millones menos de los previstos por la Generalitat en sus presupuestos. A ello se suma que Hacienda ha fijado el objetivo de déficit en un 0,1 % por el 0,3 % sobre el que el Consell ha cimentado sus cuentas, un desvío de casi 300 millones más. En total, 500 millones de descuadra que populares y voxistas rechazan modificar.

De hecho, el síndic del PPCV, Miguel Barrachina, culpa de esta situación al Gobierno de España y a sus pactos con los independentistas y de querer "cargar sobre las espaldas de los valencianos" esta factura. En este sentido, ha señalado que todas las administraciones del Estado (incluido autonomías y ayuntamientos) tenían derecho a un 3 % de déficit del que, ha criticado Barrachina, "Sánchez (es decir, el Gobierno central) se ha quedado el 2,9 % y las comunidades el 0,1 % restante".

Tanto Barrachina como la portavoz de Hacienda de Vox, Teresa Ramírez, han defendido la "rigurosidad" de los presupuestos y han rechazado que vaya a haber cambios. "El Consell, con la seriedad que le caracteriza, lo que no va a hacer es cargar sobre las espaldas ningún recorte adicional", ha incidido el síndic popular mientras que Ramírez ha señalado que en caso de haber cambios serían "sobre el gasto superficial". Vox, por su parte, volvió a mostrarse en contra de la condonación de la deuda autonómica marcando su diferencia con el PP en este sentido.