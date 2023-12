Que quede claro que el primero que está deseando que llueva de una vez soy yo, pero no hay que jugar con los sentimientos de la gente. Les podemos consentir, más o menos, a los principales modelos de previsión que nos coloquen un mapa cargado de lluvia, frío y nieve, una zanahoria en argot, siempre para, eso sí, el largo plazo. Los que sabemos, o por entender algo o por pasarnos la vida mirando lo mismo, que no nos podemos fiar de tan largo plazo, nos basamos en que no todos los modelos dicen lo mismo y que los meteogramas, que no sólo muestran la salida que nos pone el apetitoso mapa, sino otras 29 más, todas posibles y cada vez variables cuando más lejano es el pronóstico, no son concluyentes. Así y todo, a nivel interno, de grupos de aficionados, nos ilusionamos y comentamos la jugada aún a sabiendas de que acabaremos con los corazones rotos. Eso ha pasado en los últimos días. Pero lo que no podemos consentir es que los valientes de siempre, unos desaprensivos, jueguen con los corazones de los no iniciados y anuncien la enésima hecatombe para Navidad, y si no es para Navidad, será para Año Nuevo, o para Reyes. Eso y la consulta de las previsiones automáticas a largo plazo da la imagen en la opinión pública de que la previsión ha fallado y no es así. Al final acabará lloviendo, por pura estadística, algún día terminará está racha seca, pero yo no sé cuándo será.