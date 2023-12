Compromís recurrirá a la justicia para paralizar la ampliación del Puerto de Valencia que el Gobierno ha anunciado que llevará adelante. Los valencianistas, que forman parte del ejecutivo nacional en coalición con el PSOE, han manifestado hoy (tras confirmar el ministro de Transportes, Óscar Puente, que el Gobierno licitará las obras que explotará la multinacional MSC) que acudirá a los tribunales para paralizar este proyecto.

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles han hecho las declaraciones en la concentración convocada por la Comisión Ciutat-Port para mostrar el rechazo ciudadano a la infraestructura. Compromís ha sido el único partido con representación en las Corts Valencianes que ha participado en esta concentración, en la que también han estado miembros de Podem y de Esquerra Unida.

"Más contaminación"

Baldoví ha explicado que, desde Compromís, están "en contra de la ampliación, porque no hay motivos económicos, ya que ninguna empresa valenciana tiene dificultades para poder exportar ni ninguna empresa tiene dificultades para importar". Baldoví ha defendido que "hay lugar de sobra en el puerto", y ha asegurado que la ampliación "no creará más puestos de trabajo" pero, en cambio, ha lamentado que "sí producirá mucha más contaminación".

Baldoví ha cifrado en 4.000 los camiones que circularán por la ampliación y ha detallado que "suponen una agresión a la calidad del aire de muchos miles de valencianos", en la línea de lo que ha dicho el diputado nacional de Compromís, Alberto Ibáñez, esta mañana en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, ha asegurado que "es una ampliación que no responde a los intereses del conjunto de la ciudadanía. Responde solo a los intereses de una multinacional que lo único que quiere es cambiar de sitio. No creará más puestos de trabajo y por tanto, debemos decir que no a la ampliación".