El Consell empieza a tejer alianzas territoriales para dar la batalla por el déficit asimétrico ante el Ministerio de Hacienda. La portavoz del Ejecutivo valenciano, Ruth Merino, ha desvelado este jueves que la Generalitat ya está en conversaciones con algunas autonomías como Murcia, que como la valenciana incluyó un desajuste presupuestario que triplica el fijado por el Gobierno, para unir fuerzas de cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se debatirá la posibilidad de fijar objetivos individualizados por comunidades.

En el CPFF de esta semana se aprobó la senda de déficit del 0,1 % para el conjunto de autonomías, pero María Jesús Montero abrió la puerta a que dentro de esa cifra se puedan establecer caminos divergentes para cada territorio, punto que ya exigía el Botànic y que ahora mantiene el Consell de Carlos Mazón. En todo caso, la ministra de Hacienda pasó la pelota a los gobiernos autonómicos, señalando que es una operación de suma cero y que para que unos tengan más flexibilidad con el déficit, como pide el Consell y Murcia, otros tienen que ajustarse más el cinturón. Les emplazó a negociar entre ellos y eso está haciendo el Consell.

Tanto Carlos Mazón como su homólogo murciano Fernando López Miras incluyeron en sus cuentas de 2024 un déficit del 0,3 %, tres veces por encima del fijado por Moncloa y que comporta un desfase de 290 millones entre ingresos y gastos en el caso valenciano. Pese al descuadre, el Consell insiste en que no piensa modificar sus cuentas sea cual sea el desenlace en el CPFF. Murcia también mantiene su senda de estabilidad.

Uno y otro son los dos territorios peor tratados por el sistema de financiación y parecen alineados también con el déficit. Mazón y López Miras, entre quienes existe una gran sintonía, ampliarían así sus frentes comunes ante el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, ante el que mantienen posiciones compartidas en materia de agua o infraestructuras.

Merino no ha querido desvelar con qué otras comunidades se ha abierto el diálogo, un aspecto relevante ya que para que Comunitat Valenciana y Murcia puedan mantener esa tasa de déficit en el 0,3 % otras tendrán que sumir los excesos presupuestarios en los que incurrirían entre ambos territorios.

En todo caso, ha reprochado a Montero que deje la responsabilidad de pactarlo a los territorios ya que en 2013, único ejercicio en el que el Gobierno fijó estos déficits individualizados, fue el ministerio de Cristóbal Montoro (PP) quien estipuló las sendas de cada autonomía. "Exigimos que hagan su trabajo. Que las comunidades no nos pongamos de acuerdo no es excusa", ha señalado Merino, quien ha insistido en el "no nos van a dividir" que ya expresó la madrileña Isabel Díaz Ayuso en la cumbre del martes con Mazón.

Mientras llega ese próximo CPFF, aún sin fecha, el Consell mantiene el puslo a Montero. Merino ha insistido en que el presupuesto de la Generalitat "es el que necesitan los valencianos y así se va a quedar" y no ha querido valorar posibles sanciones del Gobierno por esa negociación pendiente. "Pensamos en todo lo que pueda pasar, lógicamente. Pero todavía estamos en el proceso de ver cómo queda".

Así, ha adelantado que en defenderá ese 0,3 % "como poco" y ha vuelto a cargar contra el Gobierno central por acaparar el 2,9 % sobre un déficit conjunto del 3 % y que solo conceda esa décima restante a las autonomías. Hecho que se agrava, según Merino, al aplicar rebajas de impuestos unilaterales que reducen la recaudación de la Hacienda valenciana. La portavoz se refería a los descuentos en la luz y el IVA aplicados en 2023 y que menguaron los ingresos de la Generalitat en unos 460 millones de euros. El Consell los convirtió en una partida reivindicativa.

Hablará "con quien haga falta" de la quita

Merino no ha descartado acudir a las bilaterales anunciadas por Moncloa para negociar con los territorios la quita de la deuda, posibilidad que incomoda a Génova y que no gusta nada a Vox, su socio en el Consell y que es contrario a condonaciones. La consellera de Hacienda ha insistido en que se trata de un "parche" que no solucionará el problema de la infrafinanciación pero ha matizado que el Ejecutivo de Mazón "nunca renunciará a cualquier cosa que, aunque sea mínimamente, pueda compensar el perjuicio" provocado por el maltrato del sistema.

"Hablaremos con quien haga falta para decidir lo que pueda ser beneficioso para los valencianos y que además es lo justo", ha apuntado la portavoz del Consell, quien ha criticado a Moncloa por "empezar la casa por el tejado" al ofrecer la condonación a Cataluña y "ahora buscar el método" de extenderla al resto. "Esperamos a que llegue una propuesta seria y firme para valorarlo", ha añadido.