Transparencia obliga a un alto cargo de Hacienda a dejar su labor como profesor de oposiciones

El director general de Fondos Europeos y Sector Público, Jesús Gual, renunció a su labor como docente en una academia de oposiciones tres meses y medio después de asumir en el cargo y tras un informe de la Oficina de Control de Conflictos e Intereses de la Generalitat, dependiente de Transparencia, que alertaba de la "incompatibilidad" para el ejercicio de su puesto en la Conselleria de Hacienda con su "actividad docente". Antes, este organismo le había reclamado que "subsanase y clarificase la falta de coherencia" entre las declaraciones de actividades presentadas.

Transparencia alertó el pasado 27 de noviembre de la "incompatibilidad" de Jesús Gual "para el ejercicio del cargo de director general de Fondos Europeos y Sector Público al no estar comprendida la actividad docente que realiza". Sin embargo, según explican fuentes de la Conselleria de Hacienda, Gual presentó la renuncia voluntaria a la actividad docente "con efectos desde el 24 de noviembre", es decir, tres días antes de que el director general de Transparencia, José Tárrega, firmase el expediente de compatibilidad.

Esta renuncia no habría entrado a tiempo antes del informe que la Oficina de Conflictos e Intereses realiza sobre cada nombramiento y cada cese asegurando que no hay incompatibilidades ni con las actividades previas ni con las futuras como alto cargo. En el caso de Gual, el informe que alerta de incompatibilidad se sustanció en la declaración de actividades que el director general presentó el 26 de octubre y en el que afirmaba estar como preparador de oposiciones de una academia desde septiembre de 2013, "pero sin fecha fin, lo que implica que actualmente continúa desarrollándola".

Esta no era ni la primera ni la última declaración de actividades que había presentado. Según recoge el propio informe, el 3 de octubre (dos meses después de su nombramiento) "presentó declaración de actividades del mandato en la que no incluía referencia a actividad docente". Un dá después, presentó la declaración de actividades anteriores a su nombramiento "en la que incluyó la realización de actividad docente y formativa como preparador de oposiciones con fecha de inicio 02/09/2023 y fecha fin 03/10/2023". Tras esta, Transparencia declaró el 18 de octubre su compatibilidad (aunque el informe se firmó el día 23).

No obstante, tres días después, Gual "presentó una nueva declaración de actividades", la citada anteriormente, donde sí se incluía la labor docente como preparador de oposiciones desde 2013 y "sin fecha fin". "Paralelamente", añade el informe de Transparencia, ese mismo día, el director general "presentó la declaración de actividades anteriores al mandato en la que no se incluía la actividad docente descrita". Es decir, en una decía que era preparador de oposiciones desde 2013 y en otra no señalaba nada.

Escrito de Gual a Transparencia

Es por ello que el 6 de noviembre, la Oficina de Control de Conflictos e Intereses le requiere a Gual para que "subsanase y clarificase la falta de coherencia que existía entre las dos declaraciones de actividades". Al mismo tiempo, le informaba al director general que esa actividad docente retribuida "es incompatible con el desempeño de un cargo público en la Generalitat", según la ley 8/2016, algo que, por otra parte, previsiblemente cambiará a partir del 1 de enero tras una modificación del Consell a través de la ley de Acompañamiento.

Ante este requerimiento, el 16 de noviembre, una semana antes de renunciar a su actividad docente, Gual presentó un escrito para que la Oficina de Control de Conflictos e Intereses "se tome conocimiento que la actividad docente y formativa se ha ejercido de forma previa a su nombramiento como alto cargo y se sigue ejerciendo a fecha actual, motivo por el cual solicita se dicte la correspondiente resolución expresa de compatibilidad o incompatibilidad". Tras este, Transparencia declaró la incompatibilidad del cargo.

"En consecuencia, la persona interesada tiene un plazo de dos meses para rectificar las causas que producen la incompatibilidad descrita en el apartado anterior: cese de la actividad docente", señala el expediente, "todo ello sin perjuicio de que, llegado el caso de modificaciones normativas que afecten a la citada causa de incompatibilidad, sea necesaria una nueva valoración de la misma, incluso antes de haberse agotado el citado plazo de dos meses". Este último supuesto se podría haber dado cuando se apruebe la reforma legal vía Acompañamiento.