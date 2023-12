Mazón y Catalá aplauden el aval por su efecto en las empresas y en todo el país

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, celebró como un «éxito» de la sociedad valenciana y del sector portuario el anuncio de que el Gobierno autorizará las obras de la terminal norte del Puerto de València. Además, auguró que constituirá un «respiro» para el tejido empresarial. La delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, lo consideró como una prueba del compromiso de Pedro Sánchez con la autonomía y la alcaldesa de València, María José Catalá, aprovechó para reclamar a Moncloa más infraestructuras pendientes.

El jefe del Consell destacó el esfuerzo que se ha realizado por parte del sector empresarial y de la sociedad civil para que se autorizara la infraestructura «exigiendo», «reivindicando» y «acreditando adecuadamente» esta necesidad, y les felicitó porque «al fin» sus demandas van a materializarse. Carlos Mazón destacó la inversión que va a realizar la naviera MSC, que supondrá la «descongestión» del puerto, y valoró «que gobiernos de distinto signo político puedan trabajar por el bien común de forma clara».

Por vía de urgencia

El president solicitó al Gobierno central que los trámites para las obras de esta infraestructura se autoricen por la vía de urgencia, en lugar de por la vía ordinaria, con el fin de acortar plazos, y expresó su deseo de que todas las administraciones «vayan de la mano» para acelerar la puesta en marcha del proyecto.

En paralelo, Catalá remarcó que el Puerto de València «es muy importante para la ciudad pero mucho más importante para el Estado» y puso en valor que el 50 por ciento del PIB español entra por el Puerto de València (gran parte en dirección a Madrid). Catalá aprovechó su intervención para pedirle al ministro Óscar Puente que se completen las obras del corredor mediterráneo, en especial el túnel pasante y el soterramiento de las vías de Serrería.

Por su parte, Bernabé defendió que el desbloqueo de la obra «constata» el compromiso del Ejecutivo con la misma, que aseguró siempre ha sido «irrenunciable». También insistió en la sostenibilidad de la iniciativa, destacando que supone «la transformación ecológica del puerto» porque «va ligado de forma directa al transporte ferroviario».

