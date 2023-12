Sumar quiere que la unidad a la izquierda del PSOE en la Comunitat Valenciana que se plasmó en las elecciones generales del pasado 23 de julio tenga continuidad, y por ello llama a consolidar la coalición, pero con un amplio margen de autonomía para cada partido. Esa es la apuesta que se ha lanzado este sábado en el primer acto celebrado en Alicante para tratar de comenzar a construir a estructura de la organización, de manera que se afiance como una alianza estable y no como un mero acuerdo puntual para unos comicios. Una idea que provoca tensiones con Compromís, que se opone a que Sumar se implante en el ámbito autonómico. Una negativa que llevan manifestando desde verano, pues si ambos partidos compiten entre sí, se rompería el pacto que los une en el Congreso de los diputados.

Así lo han expresado el único diputado de la formación por la circunscripción alicantina, Txema Guijarro, y Fran García y Laura Moreno, los integrantes de la plataforma que se postulan para liderar el proyecto en la demarcación. La tarea, como ellos mismos han señalado, puede resultar compleja, pero consideran que es la única salida posible en el contexto actual.

A la cita han acudido representantes de las distintas facciones integradas en Sumar, desde EU hasta Més Compromís, pasando por Iniciativa. Precisamente Iniciativa, partido integrado en Compromís, ha celebrado esta mañana su Mesa Nacional mientras atraviesa desde hace meses turbulencias internas.

En el salón de actos de la sede de CC OO en Alicante, donde se ha celebrado el encuentro, se encontraban los actuales ediles de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas y Sara Llobell, y la representante de esta misma coalición en el Consistorio de Elx, Esther Díez, así como el exedil de Guanyar en Alicante Víctor Domínguez, por señalar algunos nombres. Ya desde el inicio, Fran García, encargado de Movilización de Sumar para la provincia alicantina, ha insistido en que "estamos aquí para colaborar y preparar los siguientes pasos", y que "tenemos que darnos el espacio y los tiempos para organizarnos de la mejor manera".

Atraer a "todas las sensibilidades"

El integrante de la plataforma ha apelado a "respetar y reconocer las diferencias" entre las formaciones que participen en Sumar, "y que eso no sea un obstáculo sino una ventaja" que permita "atraer a todas las sensibilidades de la izquierda". "Que nos fijemos en todo lo que nos une" y no en las divergencias, ha repetido. También Laura Moreno, responsable de Movilización estatal de Sumar, ha incidido después en esta cuestión, al señalar que "necesitamos ir a por más, más fuerza, más espacios para dejar un país mejor". Y que con ello también "este espacio sea estable", porque "cambiar de nombre cada pocos años no es bueno". "Que la gente confíe en nosotros, que sepa que sabemos gobernar".

"No queremos competir, ni electoralmente ni más allá, sino ampliar el espacio y crecer"

"No queremos competir, ni electoralmente ni más allá", ha vuelto a insistir Moreno, sino "ampliar el espacio y crecer". En este sentido, ha asegurado que "la campaña del 23J es un buen precedente", y "hoy es una oportunidad para iniciar ese camino y construir afecto". Y ha apelado, de manera explícita, a "la empatía" frente a "la confrontación y la competencia". No se ha especificado si esta vía sería únicamente para la provincia de Alicante o para el conjunto de la Comunitat Valenciana, ni si en otros territorios, como en la provincia de Valencia, donde el peso de Més Compromís es mayor, se articularía de una manera distinta.

El citado camino, no obstante, ha comenzado con una cierta controversia. Y es que después de las intervenciones de Fran García, Txema Guijarro y Laura Moreno se ha pasado directamente a la realización de varias mesas de trabajo, sin dar a los asistentes la oportunidad de preguntar o interpelar a los oradores. Dos personas del público han expresado su malestar por esta razón. Se les ha indicado que podrían realizar sus preguntas en las mesas de trabajo, pero aun así han vuelto a lamentar que no pudieran plantear sus dudas y recibir las correspondientes respuestas en público.

En esas mesas se planteaban cuestiones como qué puede aportar cada militante a Sumar, cómo se puede ampliar el espacio electoral o qué cuestiones territoriales debe atender la coalición. Con posterioridad al acto, la plataforma ha destacado en un comunicado que la cita "se ha desarrollado en un ambiente cordial, de celebración, y también de expresión de las inquietudes y las expectativas sobre el desarrollo del movimiento", sin entrar en más detalles. Sí ha precisado que citas como esta se están llevando a cabo en más provincias de España, aunque sin aludir de manera expresa al conjunto de la Comunitat Valenciana, con la vista puesta en la asamblea fundacional de Sumar que se prevé celebrar en la primavera de 2024.