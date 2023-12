UGT denuncia la retirada de cuatro planes de teletrabajo en la Generalitat

La Federación de Serveis Públics de UGT-PV ha denunciado el “retroceso” que está sufriendo el teletrabajo en la Generalitat como consecuencia, según el sindicato, del "cambio de Gobierno" y de la "alta discrecionalidad a la hora de aplicar la normativa y aprobar los diferentes programas de teletrabajo". La central, que no descarta movilizaciones después de las Navidades, considera que la retirada por parte de dos conselleries de cuatro programas de teletrabajo que "estaban a punto de ser aprobados", así como la "negativa de otros departamentos" a impulsar está modalidad de trabajo a distancia "impide al personal empleado público ejercitar su derecho a teletrabajar, al tiempo que genera situaciones de discriminación entre la plantilla".

En un comunicado, UGT considera que este "insostenible agravio comparativo" quedó patente en la última reunión de la Comisión de Control del Teletrabajo en la Generalitat celebrada hace unos días con el equipo de gobierno de Función Pública, dependiente de la Conselleria de Hacienda de Ruth Merino. En este encuentro, UGT asegura que Función Pública informó a los sindicatos de la existencia de cuatro propuestas de programas de teletrabajo que, tras los cambios en las elecciones autonómicas, las nuevas personas responsables de las subsecretarías u organismos habían solicitaron dejar sin efecto.

Se trata de programas "que ya se habían elaborado", según UGT. En concreto, denuncian que "fueron retirados los programas del IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries, dependiente de la Conselleria de Agricultura), un segundo programa de teletrabajo en la Conselleria de Economía y sendas propuestas de la dirección general de Modelo Económico y la dirección general de Tributos y Juego (Hacienda).

Casi 3.000 plazas a distancia

En esa misma reunión, sin embargo, se informó que actualmente hay 2.906 puestos de trabajo con teletrabajo en la Administración y se dio cuenta de tres nuevos programas (Invassat, Labora y Agencia de Protección del Territorio) que afecta a 286 puestos. En principio, una vez estos programas sean publicados en DOGV, el personal de dichos organismos podrá solicitar participar. UGT "valora positivamente" que estos organismos hayan mantenido estas últimas propuestas, pero insiste en que en términos generales "no hay avances reales ya que esta modalidad de trabajo no puede depender de la voluntad de la persona que ocupa el puesto político en ese momento".

La Federación de Serveis Públics de UGT reiteró en esta reunión la necesidad de que el Consell modifique el Decreto 49/2021 ya que, como en su momento ya advirtió, "no es útil para una implantación real y efectiva del teletrabajo". "No es flexible", asegura la central ugetista, "ya que impide que se vayan incluyendo nuevos puestos susceptibles de teletrabajar durante la vigencia de un programa o en la prórroga de éste. Además, no configura el teletrabajo como un derecho, sino que establece un sistema totalmente arbitrario ya que el que haya o no programas de trabajo a distancia depende de la voluntad de la conselleria de turno".

Por otro lado, UGT advierte de que con los numerosos movimientos que se derivarán de las OPEs en marcha, de los 2.906 puestos de teletrabajo, más de la mitad dejarán de hacerlo con las futuras tomas de posesión.