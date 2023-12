«No vamos a blanquear a quien blanquea a la extrema derecha». Es la tesis que defiende el PSPV para explicar por qué no apoyaría una eventual enmienda de Ens Uneix a los presupuestos de la Diputación de Valencia para eliminar la ayuda a una entidad antiabortista, Provida, por valor de 100.000 euros, desvelada por Levante-EMV.

El partido de Jorge Rodríguez vicepreside la corporación provincial junto al PP de Vicent Mompó, pero tras la información revelada por este diario aseguró que no es partidario de esta subvención y que instará a su socio a eliminarla.

A consultas de este diario, el PP provincial no quiso aclarar el futuro de esta ayuda ni si accederá a las demandas del partido comarcalista. En ese sentido, fuentes de Ens Uneix también adelantaron que si los populares no ceden, tomarán la iniciativa y presentarán una enmienda para su retirada.

Pero en ese órdago no parece que vayan a encontrar a la oposición, donde todavía escuece el apoyo otorgado al PP y que evitó que el candidato socialista, Carlos Fernández Bielsa, gobernara la institución.

«Si no quieren un presupuesto de la extrema derecha, que se cambien de bancada», aseguran desde el entorno de Bielsa, donde invitan a Ens Uneix a «replantearse si se ha equivocado de socios». El argumento de fondo, explican, es que esta ayuda a Provida no es la única partida con «aroma a Vox» en las cuentas de la diputación —que todavía no son públicas—, por lo que interpretan que su oposición a esta subvención es una actuación de cara a la galería tras salir a la luz.

Por su parte, Compromís tampoco valora respaldar a Ens Uneix y prepara una enmienda propia contra la subvención a la entidad antiabortista.