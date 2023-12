Todo listo en las Corts para validar los primeros presupuestos elaborados por el Consell que encabeza Carlos Mazón. PP y Vox darán en la tarde de este miércoles su visto bueno definitivo a las cuentas del ejecutivo autonómico que componen ambas formaciones y que asciende hasta los 29.732 millones, un 4,5 % más que las últimas del Botànic, con el choque de fondo con el Gobierno de España por el límite de déficit y haber calculado 200 millones más de ingresos del Estado que los que llegarán.

Populares y voxistas aprobarán la principal ley anual sin apenas rasguños internos. Ni durante la negociación en el seno del ejecutivo ni posteriormente en su tramitación parlamentaria ha habido choques entre las dos formaciones. O si las ha habido, las han sabido esconder y apenas se han hecho públicas. Las enmiendas las presentaron conjuntamente y sobre las más de 3.000 que ha propuesto la oposición, PP y Vox solo se han dividido en una decena de votaciones. Violencia machista, igualdad de género o la condonación de la deuda son los puntos donde se han notado las fricciones.

La mayoría de la derecha en la cámara será suficiente para superar los votos en contra que ya han anunciado PSPV y Compromís. La oposición ha centrado sus críticas en la previsión de déficit del 0,3 % cuando el Gobierno de España ha señalado que solo podrá ser del 0,1 % lo que, a efectos prácticos, son casi 290 millones, y en que el Consell prevé ingresar 200 millones de euros más del Estado de los que el Gobierno central ha informado que enviará a través del sistema de financiación.

“Son ingresos fantasmas que no se van a concretar” y que “abocan a recortes”, ha señalado el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha añadido que ese 0,3 % de déficit supone seguir aumentando “el 70 % de la deuda acumulada que dejaron los gobiernos del PP”. Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha pedido a PP y Vox “hacer un ejercicio de responsabilidad y rigor” y les ha recomendado “votar en contra por ese agujero de 500 millones que descuadran el presupuesto”.

Alianza con Murcia

Sin embargo, no habrá cambios y se mantendrá la cifra global. El Consell se escuda en que en septiembre pidió información al Ministerio de Hacienda y no informó ni de las entregas a cuenta ni del objetivo de déficit y que estos datos han llegado ya en diciembre, con el presupuesto ya en su fase final. Y acusan a Pedro Sánchez de cargar sobre las autonomías sus pactos con los partidos catalanistas. No obstante, PSPV y Compromís indican que antes de diseñar las cuentas ya se sabía que el déficit iba a ser del 0,1 % por el plan de estabilidad enviado a Bruselas y señalan que el resto de comunidades (excepto Murcia) han hecho sus presupuestos en esa cifra.

Por su parte, para PP y Vox es "un día especial y de alegría". En este sentido, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha destacado que las agencias de calificación internacional ya muestran su reconocimiento a estos presupuestos (Standard and Poor's ha mejorado la calificación de riesgo de la Generalitat) y que las cuentas son "un récord por la apuesta social, sanitaria y educativa" a la vez que ha eliminado impuestos. "La ciudadanía pidió un cambio en las urnas y estos presupuestos suponen el comienzo de una nueva etapa", ha añadido la diputada de Vox, Teresa Ramírez.