Un estudio pionero sobre serpientes fotónicas liderado por el profesor Carles Milián, de la Universitat Politècnica de València (UPV), es una de las investigaciones más relevantes que han marcado el año 2023 en el ámbito de la óptica y la fotónica para Optics & Photonics News, la reconocida revista de divulgación de la Optical Society of America (OSA).

Desvelando los secretos de la luz

En su edición especial de diciembre, Optics & Photonics News presenta la selección de las 30 investigaciones más destacadas a nivel mundial en este campo, brindando una mirada privilegiada al progreso científico del año. Entre ellas, se encuentra el estudio pionero sobre serpientes fotónicas, publicado el pasado mes de mayo en la revista Nature Photonics y encabezado por el profesor Carles Milián y en el que también participaron otros dos profesores de la Politècnica de València, Alberto Conejero y Pedro Fernández de Córdoba, junto a Salim B. Ivars, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y Yaroslav V. Kartashov, de l'Academia Rusa de Ciencias de Moscú, y Lluís Torner, del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Barcelona, se ha construido un modelo muy preciso que incluye todos los fenómenos que pueden influir en la formación de estas prometedoras estructuras, las serpientes fotónicas, un nuevo instrumento que ayudará a desvelar los secretos de la luz.

Investigación en la vanguardia de la fotónica

Por otro lado, la revista mira hacia el futuro en su sección Optics in 2024 & Beyond y presenta los temas que podrían marcar pautas durante los próximos cinco años. En esta selección de tan solo 6 trabajos a nivel mundial, el estudio sobre serpientes fotónicas nuevamente es uno de los proyectos más prometedores, consolidándose como un referente en la vanguardia de la investigación en óptica y fotónica. De este modo, la contribución de estos científicos no solo ha sido reconocida por los logros obtenidos, sino que también proyecta su impacto en el horizonte científico que se vislumbra para el próximo lustro.

Los investigadores de la UPV, pertenecientes al Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada de esta institución, señalan que “este reconocimiento destaca los logros de nuestro grupo de investigación dedicado a llevar a cabo modelización matemática rigurosa de diversos problemas con posibles aplicaciones en transferencia tecnológica. Especialmente, nos enorgullece nuestro aporte en el desarrollo de modelos dentro del campo de la fotónica, donde durante décadas hemos abordado la modelización de complejos fenómenos de interés aplicado”.

El equipo de la UPV, la UPC y el ICFO remarca que su hallazgo estimulará aún más la investigación en el campo y dará lugar a nuevas aplicaciones y tecnologías revolucionarias. “Gracias a estos avances, estamos un paso más cerca de desentrañar los misterios de la luz y aprovechar todo su potencial en beneficio de nuestra sociedad”, concluyen.