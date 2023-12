Tienen trabajo y ni aún así consiguen salir de la pobreza. Más de la mitad tienen estudios, incluso universitarios, y ni con esas. Se trata de familias atendidas por Save The Children que han formado parte de un estudio para «visibilizar la realidad que viven estas familia» porque la pobreza «no son niños y niñas descalzos por la calle, pidiendo dinero y sin asistir a la escuela». La pobreza es «no tener, no llegar, no poder». Y así hay 85.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana.

Casi la mitad de las familias a las que atiende Save The Children sobrevive con menos de 1.000 euros al mes, y eso que el 42% tiene empleo. Siete de cada diez pasan el mes con menos de 1.500 euros. Algo más de la mitad de los padres (el 55%) tiene estudios secundarios. Un 13% tienen estudios universitarios. Son datos del informe «Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias» que persigue denunciar que «sin políticas públicas que apuesten decididamente por acabar con las barreras que impiden romper el círculo de la pobreza, seguiremos condenando a niños y niñas a esta situación». Así lo asegura Rodrigo Hernánez, director general de Save the Children en la Comunitat Valenciana tras recalcar que «la Educación debería ser esa palanca de cambio para activar el ascensor social, pero desde hace años comprobamos que no funciona como debería». Así es «el retrato» Según el estudio, el «retrato» de una familia tipo tiene, de media, dos hijos y mayoritariamente se encuentran al cuidado de su padre y su madre, aunque tres de cada diez son familias monomarentales y el 13% viven en familia extensa. El gasto medio en alimentación de las familias asciende a 421 euros mensuales (el 42% de sus ingresos). Por ello, las familias no pueden hacer frente a todos los costes que implica una crianza digna con sus ingresos y su situación ya que, según cálculos de la organización, el coste de crianza en la Comunitat Valenciana en 2022 por cada hijo o hija ya ascendía de media a 710 euros al mes. Son niños y niñas que no pueden acceder a actividades extraescolares, lo que les pone en una situación de desventaja frente a quienes sí pueden y, además, les obliga a elegir alternativas de ocio mucho menos saludables. En concreto, sólo el 38% de los mismos asiste a este tipo de actividades. Asimismo, son niños y niñas que viven en casas con una temperatura inadecuada (frío en invierno, calor en verano) y malas condiciones de salubridad (goteras, humedades). Además, el 35% de los niños y niñas que la organización atiende en sus programas ha necesitado acudir a servicios de atención en salud mental en el último año, con el gasto extra que eso supone. Mismos derechos y oportunidades «Como sociedad no se puede tolerar que los derechos de los niños y niñas estén sujetos al nivel de estudios, empleo o ingresos de los padres y madres. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación, salud, alimentación y bienestar adecuados, independientemente de la familia en la que nazcan», explica Hernández. Por ello, desde Save the Children instan a las instituciones a que desarrollen políticas como «diversificar y flexibilizar los horarios de apertura en escuelas de 0 a 3 años; Asegurar una oferta de actividades complementarias (visitas, excursiones, viajes) y extraescolares en todos los centros educativos; Establecer el umbral de pobreza como nivel de renta mínimo que da derecho a ayudas (o bonificaciones) de comedor escolar gratuito, modificando la normativa autonómica; Modificar la ley valenciana de Salud para garantizar la salud bucodental de toda la infancia valenciana; y el acceso a garantías de ingresos es una vía para que los ingresos de las familias no dependan exclusivamente de la situación de empleabilidad de los progenitores, entre otras.