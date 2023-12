Vox impone en las Corts el nuevo orden de Madrid y relega a Vega por Llanos

Remodelación por sorpresa en la dirección del grupo de Vox en las Corts. El hasta ahora presidente del grupo, José María Llanos, será el nuevo síndic de la formación en sustitución de Ana Vega, que pasa a ser síndica adjunta a partir del próximo 1 de enero, cuando entran en vigor los cambios. En un comunicado emitido ayer, el partido enmarcó la reestructuración en el «normal desarrollo» de su actividad política y señaló que tiene como objetivo nivelar el reparto de responsabilidades a nivel territorial.

Pese a ese intento por revestir de normalidad el movimiento, la decisión viene impuesta desde Madrid y ejecuta un ajuste de cuentas entre corrientes que quedó pendiente por las elecciones de mayo y del 23J. Podría no ser el último. Uno de los grandes perdedores de las luchas internas fue Javier Ortega Smith, apeado de la secretaría general que ostentaba desde el surgimiento de Vox. El sector ultracatólico que representa Jorge Buxadé y sobre todo, Ignacio de Hoces, diputado por Badajoz y considerado el ‘fontanero’ del partido -y que ha estado en València en los días previos-, salió reforzado.

Ese nuevo equilibrio de poder es el que Vox impone ahora en el parlamento autonómico, una vez superado el carrusel de elecciones y las designaciones en instituciones. Vega era una persona de la máxima confianza de Ortega Smith y estaría pagando ahora los platos rotos de su defenestración de la cúpula del partido en beneficio de esa corriente ultra religiosa que en la Comunitat Valenciana representan los presidentes provinciales de Valencia y Castellón, Ignacio Gil Lázaro y Llanos Massó -esta última también presidenta de las Corts-. El propio Ortega Smith fue quien, en 2019, impuso a Vega como portavoz de Vox en las Corts para enfado de Llanos, que esperaba el puesto.

Echando la vista atrás se encuentran antecedentes que ya apuntaban a la caída en desgracia de Vega ante la dirección del partido en Madrid. La alicantina no logró ningún cargo en el Consell ni en las Corts, donde repitió como síndica. Sí que ascendieron entonces figuras como José Luis Aguirre, cercano a Gil Lázaro. Además, unos meses antes el marido de Vega, Mario Ortolá, pasó de cabeza de lista a número dos en la capital por sorpresa en el último minuto.

La gestión de Vega de la dirección provincial en Alicante genera recelos en esa corriente que ahora domina el partido, según confirman varias fuentes consultadas por este diario, que apuntan a este hecho como clave de su retroceso orgánico. Ninguno de los puestos en el Consell ni en las Corts recayeron en dirigentes de esta zona, controlada por Vega de forma férrea.

Liderazgo amenazado en Alicante

Casualidad o no, este territorio es el único de la C. Valenciana donde no se ha implantado el sector vencedor de la batalla orgánica en Madrid y algunas fuentes señalan que esta situación podría durar poco. Vox ha iniciado ya la renovación de estas direcciones. Ha confirmado la continuidad de Gil Lázaro en Valencia y pocos dudan de que lo propio se hará con Massó en Castellón. Sin embargo, Vega podría ser relevada por algún perfil afín a ese sector ahora dominante, aunque la decisión no es inminente.

Más allá de la batalla orgánica, con el ascenso de Llanos Vox endurece su discurso. Ha sido diputado autonómico en las dos últimas legislaturas y fue presidente provincial en Valencia hasta la llegada de Gil Lázaro. Tras el pacto entre el PP de Carlos Mazón y Vox para gobernar la Generalitat en coalición, sonó con fuerza para ocupar la Conselleria de Justicia, pero su abierta negación de la violencia machista acabó costándole el cargo.

Los cambios de Vox generan también un giro respecto a la presencia de mujeres al frente de los grupos en las Corts. Vega era, tras la designación de José Muñoz como síndic del PSPV en sustitución de Rebeca Torró, la única mujer síndica de los partidos representados esta legislatura en las Corts. Incluso publicó recientemente un tuit recordando este hecho que se confirmó el lunes en la ejecutiva de los socialistas valencianos, pero el mensaje ha sido eliminado. Horas después se confirmó su relevo.

Tras los cambios recientes en el PSPV, ya no hay ninguna mujer portavoz en el hemiciclo cuando en la pasada legislatura estos cargos los ocuparon íntegramente ellas: Ana Barceló (PSPV), María José Catalá (PPCV), Papi Robles (Compromís), Pilar Lima (Unides Podem), Mamen Peris (Cs) y la propia Vega. Ahora son Miguel Barrachina (PPCV), José Muñoz (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) y Llanos.