Buscan la suerte del último día. Algunos, incluso, de las últimas horas. En los juegos de azar el factor suerte es determinante. Pero hay quien piensa que la suerte también hay que "buscarla". Este es el pensamiento que tiene Lola Palacios y su hija, Judith. Pensamiento y tradición. Así que, como cada año, madre e hija hacen cola en la Administración de Lotería de Santa Catalina, en la plaza de la Reina. Las dos juntas, el último día antes del Sorteo Extraordinario de Navidad, se acercan a esta Administración de lotería para comprar un décimo que comparten. "Nos lo dan al azar y no lo miramos. Lo doblamos y al bolsillo. Llevamos haciéndolo toda la vida y así seguiremos. Yo he venido adrede desde Castelló", explica la hija. Este año, además, tiene doble compañía ya que el marido de Judith y la pequeña Hada, de apensas 3 meses, las acompañan. "A mí ya me ha tocado el gordo de Navidad", dice Judith en referencia a la su hija, recién llegada a la familia.

En la Administración de lotería Bello, en la plaza del Ayuntamiento de València, otra Lola, pero de apellido Palanca, guarda cola para cumplir con su propia tradición: comprar el décimo el último día y que acabe en 3. "No sé bien por qué, pero llevo toda la vida haciendo lo mismo. Así que hoy no podía fallar y aquí estoy, esperando comprar el décimo ganador", explica la mujer. El responsable de la Administración de lotería Bello explica que estos casos son los más comunes el último día de venta. "Viene en grupos, en familia... a comprar un décimo para compartir. Confían en la suerte y que en esa tradición o manera de hacerlo les ayude. Por eso, un día como el de hoy sí implica largas colas y mucha gente, pero no es el más voluminoso en caja porque la venta fuerte ya ha sido. Ahora vienen en grupo, pero a comprar un décimo o dos", explica el responsable de una de las administraciones más emblemáticas de la ciudad.

Tras los supersticiosos de tradiciones impuestas por uno mismo o por la familia, destacan los "tardones", es decir, aquellos que se veían a sí mismo atentos al sorteo de Navidad sin ningún décimo entre las manos. Y así, seguro que no toca. "Me faltaba un décimo para casa. Llevamos de mi trabajo, del de mi marido, del de mis hijas... Pero para nosotros, para casa, siempre compramos uno por el barrio, por el Marítimo, que es donde vivimos. Mi marido me ha recordado hoy que faltaba un décimo para casa y he decidido probar en un sitio emblemático. Por eso estoy aquí", explica Cintia García, mientras hace cola en Santa Catalina. María Ángeles Saúde ha comprado dos décimos, uno en Santa Catalina y otro, en Bello. "Los comparto con mi hermana", explica. Con su hijo Edgar, de 13 años, está Silvia. Le falta un décimo que comparte con las amigas. "Cada amiga compra un décimo y faltaba uno así que he venido a un sitio clave, a ver si hay suerte", afirma. Y si toca, lo tiene claro. "Lo primero es un viaje con las amigas y luego, ya veremos", explica entre risas.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, la Comunitat Valenciana gastará 80,31 euros por habitante en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que se sitúa en noveno lugar por Comunidades Autónomas, según la consignación de este año que asciende a 409.415.800 euros para una población de 5.097.967 habitantes, con un número de billetes de 2.047.079. Desde la Administración de Lotería Bello aseguran que, el último día antes del sorteo, "apenas nos quedan billetes". "Lo ideal es que se agote el papel y este año llevamos camino", explica el responsable de la Administración.

El día del sorteo se actualizará el dato de gasto con la venta de la lotería cerrada. En 2022 el gasto por habitante se situó en 74,45 euros en la Comunitat y la venta total ascendió a 376,57 millones de euros, un 5,95 % más que en el sorteo de 2021.

¿Cuántas veces y dónde ha tocado el Gordo?

La provincia de Alicante ha sido agraciada con el Sorteo de Navidad en 31 ocasiones hasta 2022: Alicante, nueve veces; Benidorm, tres; Elx, Xàbia, San Vicente del Raspeig y Torrevieja, dos; y en una ocasión Alcoi, Almoradí, El Campello, Callosa del Segura, Elda, Moraira, Novelda, Onil, Orihuela, Santa Pola y Vila-joiosa.

En Castelló, ha caído cinco veces: tres en la capital, una en Onda y otra en Vinarós.

Y en Valencia 41 veces: en la capital ha sido en catorce ocasiones; en Manises, seis; en Alaquàs y Alzira, dos; y una en Alfafar, Alfara del Patriarca, Benetússer, Bocairent, Gandia, l'Alcúdia, l'Eliana, Llíria, Masamagrell, Meliana, Oliva, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Sueca, Tavernes de la Valldigna y Xàtiva.

En las capitales de provincia los últimos años en que ha tocado el Gordo de Navidad han sido 2022 en el caso de València y Castelló, y 2018 en Alicante.