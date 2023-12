El proceso ha durado dos años, pero Patricia Canet empieza a ver el final. Los arqueólogos comenzaron ayer a excavar la fosa 146 en el cementerio de Paterna, primero superficialmente para localizar el enterramiento y después de las fiestas navideñas de manera más profunda para hallar los huesos y exhumarlos en unos trabajos que durarán en torno a un mes.

El procedimiento de exhumación de esta fosa en realidad comenzó en 2021 a instancias de la propia Canet –una vecina de Cullera de 36 años– tras investigar sobre la historia de su tío abuelo. Se llamaba Juan Canet Bou, era agricultor y fue fusilado por el franquismo el 13 de octubre de 1941. Según documentó el historiador Vicent Gabarda, los restos de Juan Canet y otras doce víctimas deberían descansar en el pequeño rectángulo sobre el que ya ha empezado a trabajar el equipo de Arqueoantro.

“Yo descubrí esto como casi todas las víctimas, gracias al boca-oído, porque el sistema franquista se preocupó mucho de no dejar documentación oficial. Durante la etapa universitaria me interesé por el caso pero no pude iniciar el proceso porque no existía la Ley de Memoria Histórica y teníamos que costearlo los familiares. Más tarde pudimos acceder a una subvención de la Diputación de 50.000 euros que nos permitió empezar a buscar a nuestro tío abuelo. Al contrario de lo que dicen aquello de que solo nos interesamos por esto “cuando hay paguita para el abuelo”, el problema muchas veces era precisamente que no podíamos pagar esos trabajos”, relata Patricia Canet.

Para llegar al punto actual, la cullerense necesitó constituir una asociación de la fosa 146, registrarla entre las entidades memorialistas, tramitar la ayuda en Diputación, concertar el trabajo con la empresa arqueológica y pedir permiso al Ayuntamiento de Paterna. Además, Canet se lanzó en paralelo a la búsqueda de más familiares del resto de víctimas fusiladas el 13 de octubre de 1941. Pero esta tarea ha sido casi más complicada que la burocrática. “Solo he conseguido que se implique una familia de Gandía con un fusilado de Simat de la Valldigna. Las otras con las que contacté tras publicar mi causa en los medios me dijeron que no querían meterse en esto. Me gustaría encontrar a más familias, pero todavía impera el silencio en estos temas”, dice Canet.

No obstante, la sobrina nieta de Juan Canet insiste en su búsqueda y pide que se le dé difusión al correo de la asocición –familiarsfossa146paterna@gmail.com– y el listado de personas que, según el registro extraoficial, deberían aparecer en la fosa 146: Francisco Arbos Sala, 36 años, cocinero de Vila-real. Miguel Forner Latorre, 27 años, barbero de Utiel. Alfredo Pérez Pérez, 38 años, agricultor de Utiel. Germán Pérez Sánchez, 50 años, calderero de Utiel. Juan Calvo Boluda, 45 años, jornalero de Manuel. Rafael Gregori Llorens, 45 años, agricultor de Manuel. Bautista Muñoz Mascarell, 67 años, serrador de Manuel. Francisco Cuenca Ferrando, 55 años, alpargatero de Simat de la Valldigna. Juan Ochea Aparicio, 47 años, panadero de València. Francisco Torno Herrer, 26 años, cerrajero de València. Agustín Fontecha Perulero, 21 años, agricultor de Toledo. Y también consta en la lista Ramón Regal de Císcar de Benifaió, pero Canet explica que sus familiares consiguieron quedarse con el cuerpo antes de que lo lanzaran a la fosa.

155 fosas contabilizadas

A los primeros trabajos de excavación han asistido Patricia Canet con su padre, los familiares de la víctima de Simat de la Valldigna, el historiador Vicent Gabarda y el memorialista Matías Alonso, coordinador del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH). El propio Alonso es quien aporta contexto sobre las víctimas de la fosa 146: “Durante los primeros años cuando los fusilados eran alcaldes y concejales. No iban a por los de los fusiles, el enemigo a batir era el de la idea, aquellos que mantenían los principios. Pero en este cuadrante ya vemos obreros porque la Segunda Guerra Mundial apuntaba a derrota de Hitler y el franquismo, por si acaso, bajó el ritmo de fusilamientos”.

Asimismo, sobre la dificultad a la hora de encontrar a los familiares de las víctimas, el memorialista explica que muchas familias siguen queriendo ejercer su derecho a las exhumaciones, pero algunas no dan el paso porque sienten miedo o vergüenza de aquello que sufrieron en casa; o porque creen que el proceso deben costearlo ellos y no tienen esa capacidad. “Por eso es importante darle difusión a estas exhumaciones. Para que más familias se animen a buscar. En Paterna hay contabilizadas 155 fosas y otras que permanecen clandestinas. Nunca se sabrá el número exacto”.