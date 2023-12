El jefe de Personal de Diputación defiende que "algunos sindicatos no actúan de buena fe”

El jefe de Personal de la Diputación de València ha querido responder ante las acusaciones vertidas por CSIF y STAS-Intersindical sobre el presunto intercambio de tribunales entre la jefa de Administración de Patrimonio y él mismo en oposiciones públicas a las que han concurrido sus respectivos hijos. “Los sindicatos me acusan de prevaricar y eso es algo muy grave”, resume Juan Manuel Olmo.

Más al detalle y en referencia a la oposición de Moncada, el responsable de Recursos Humanos de la corporación provincial explica que muchos ayuntamientos no tienen personal cualificado para constituir un tribunal, razón por la cual y cuando estos lo solicitan se da servicio desde Diputación con personal especializado en cada materia. “En el examen de TAG hay un bloque de patrimonio, por eso se designó para formar parte del OTS la jefa de Administración de Patrimonio; un bloque de Urbanismo, por eso se designó a un arquitecto; un bloque de personal y se designó al técnico de Selección de personal etc”, explica Olmo sobre la composición del tribunal en Moncada.

Respecto a su teórica relación con la jefa de Administración de Patrimonio –STAS-Intersindical denuncia que su hijo acaba de sacar plaza con un tribunal que él mismo preside y pedirá la anulación del proceso–, Olmo refiere que efectivamente se conocen desde hace más de 30 años, tal como indican en STAS-Intersindical, pero que también tiene relación con mucha otra gente a la que ha conocido durante su larga trayectoria en diferentes administraciones públicas. En su currículum figuran siete consistorios, no solo el de Silla. “Conocerla no me invalida para presidir un tribunal. Si fuera así entonces no podría figurar en ningún tribunal”, insiste.

"Los ejercicios se corrigen en ciego"

También ha querido contextualizar Olmo su papel –y el de la jefa de Patrimonio– en los tribunales puestos en duda por los sindicatos, matizando que un presidente tiene la misión de moderar y homogeneizar criterios. “Lo que se está cuestionando es que seis profesionales de una administración se han puesto de acuerdo con el presidente y están facilitando el acceso a la función pública de una persona. El presidente forma parte de un órgano colegiado en el que cada miembro aporta su parte del proceso, de una forma independiente y absolutamente individual. Además los ejercicios se corrigen en ciego”, recalca.

Por último, el responsable de Recursos Humanos asegura que comprende la función de los sindicatos al reivindicar sus derechos, pero dice que “con este ataque “ad hominem” han traspasado todas las líneas rojas utilizando y acusando a personas de manera torticera”. “Cuando sale un tribunal tú puedes recusar por una razón, y esa razón se tiene que demostrar. Ellos dicen lo que tienen que decir, pero veo que estos sindicatos no actúan de buena fe”, cierra Olmo señalando que no descarta emprender acciones judiciales contra dichos sindicatos.