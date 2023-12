El pleno de la Diputación de València en el que debían aprobarse los presupuestos de la institución provincial empezó al inusual horario de las ocho de la mañana y lo fue por un motivo no menos inusual: era la única forma en que era viable que pudiera votar la diputada y concejala en el ayuntamiento de València Rocío Gil antes de partir hacia su luna de miel. Y en una institución con el reparto de fuerzas tan igualadas, era necesario el concurso de todos los sufragios.

Rocío Gil contrajo matrimonio el pasado sábado con el asesor del grupo municipal popular Enrique Pardo. Sin embargo, ambos aplazaron el viaje al siguiente fin de semana para que la edil y diputada pudiera participar en los dos plenos que tenían convocadas las dos instituciones y para completar los compromisos de esta última semana. Así, el viaje lo harán durante dos semanas en las que la actividad política se reduce considerablemente.

Sin embargo, de acuerdo con la combinación existente, el vuelo internacional salía durante la mañana del viernes 22. Esto obligó no sólo a adelantar el horario del pleno, sino a que la propia Rocío Gil siguiera el debate de forma telemática y en una situación sui generis: ya en el propio aeropuerto, con el portátil desplegado y apoyado en las maletas.

No es territorio español

Los vuelos disponen ya de wifi para conectarse en vuelo. Sin embargo, esa opción no era válida por dos motivos: por la posibilidad de perder la conexión de internet y, el más importante, porque no habría valido su voto. El avión es de bandera no española. Las leyes internacionales contemplan que un avión se considera territorio del país en el que está matriculado. Y, a su vez, las leyes de la institución impiden votar desde el extranjero.

Por todo ello, se optó por adelantar el pleno y que la diputada asistiera al mismo desde el aeropuerto, antes de embarcar.